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首次無官員否決！伊朗內閣順利任命 政府對歐盟釋善意

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗政府20年來，首次沒有官員在任命時被國會否決。圖／美聯社
伊朗政府20年來，首次沒有官員在任命時被國會否決。圖／美聯社

伊朗政府20年來，首次沒有官員在任命時被國會否決！外媒報導分析，這顯示伊朗新總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在跨派系之間的協調能力，國際對於溫和派的他也多有期待，盼能減少強硬派在外交政策上的影響；另外，外交部長阿拉奇曾擔任全面核協議談判代表，他對歐盟有釋出交往善意，但仍與美國保持距離。

第2位女性官員出爐

根據《半島電視台》報導，伊朗國會22日通過總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）提名的19位官員，這在伊朗歷史上頗為罕見，以上一任總統萊希為例，國會就曾否認過1位內閣官員的提名。而且連強硬派為主的國會也有通過溫和派的人選，如醫療部長札法克迪等人，雖然他僅以163票同意低空飛過（伊朗國會共285席）。

裴澤斯基安在任命完官員後，對國會表示感謝，並希望未來也繼續團結下去，使國家順利發展。另外，伊朗的交通部長莎達克則成為伊朗1979年推翻巴勒維王朝後的第2位女性官員。《半島》認為，溫和派的裴澤斯基安能獲得強硬派議員，顯示其跨派系的協調能力不錯。

對歐盟釋出善意

另外，曾擔任全面核協議談判代表的阿拉奇則成為外交部長，他表示希望能持續改善與周圍國家的關係，增加與中國大陸、俄羅斯、非洲、拉丁美洲與東亞的互動，而若歐盟願意取消對伊朗制裁，伊朗也願意增加與歐盟交流，但美國因積怨已久就算了，將會以「衝突管理」的模式互動，不要爆發衝突就好。

《金融時報》提到，在強硬的宗教最高領袖哈米尼主政下，伊朗民眾卻意外將票投給溫和派的裴澤斯基安，讓強硬派候選人落選，也讓外界相當關注伊朗未來的外交政策走向。

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