快訊

美軍驅逐艦「強生號」通過台灣海峽！照片曝光

能抗千度高溫！他用鳳梨皮打造「防火」盾牌、鎧甲 網驚呼：消防員需要

受安倍晉三器重！自民黨總裁選舉 保守親台高市早苗將二度參選

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗。圖／路透
日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗。圖／路透

日本自民黨總裁選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。立場保守親台的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，昨天傳出最快下週將表態二度參選。

自民黨總裁（黨主席）選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

高市1961年3月7日出生奈良縣，高中畢業後進入神戶大學經營學系就讀，並在大學畢業後的1984年進入日本知名的「松下政經塾」（松下幸之助創設，培育不少政界、商界、學界及媒體界人才）就讀。

高市1993年以無黨籍身分參選眾議員，拿到最高票當選正式踏入政壇。1996年加入自民黨後曾任沖繩及北方擔當大臣、自民黨政務調查會長和總務大臣等要職。

高市從政路上受到前首相安倍晉三器重與栽培，在安倍2006年首度擔任首相執政時，高市第一次被延攬入閣，擔任內閣府特命擔當大臣；安倍2012年率自民黨重返執政後，高市又在2014年被延攬擔任日本首位女性總務大臣。

也因此，在安倍不幸遭槍擊離世後，高市多次宣示將繼承安倍遺志，並表明要更進一步強化日本跟台灣關係。

日本每日新聞報導，力挺高市的保守派團體昨天晚間和高市就參選一事進行討論。自民黨參議員山田宏會後受訪時說，高市提到會努力為打造一個強有力的日本而努力，「希望能和大家並肩作戰」，表達出參選決心。

山田說，目前看來可以找到滿足參選門檻的20位推薦人，「（高市）可能會在下週表明決心」。

高市2021年也曾參選總裁，這次如果順利出馬，將是二度角逐大位。她上次獲安倍相挺，跟前總務大臣野田聖子同為女性參選人。

雖然高市在2021年總裁選舉時，首輪投票得票數在4名候選人中名列第3，但國會議員票部分的得票數僅次於岸田文雄，可看出支持者主要集中在議員。

日本電視台（Nippon TV）報導，高市2021年在總裁選舉曾獲114票的國會議員票，但這次卻在尋找20名議員推薦人一度苦戰，原因是這次沒有安倍在背後相挺提供助力，再加上這次有意參選人眾多，主要支持高市的保守派議員的力量也因此被分散等。

高市陣營接下來在完成競選政見同時，也將正式展開拜票尋求支持。

安倍晉三 岸田文雄 日本 自民黨 議員 高市早苗

延伸閱讀

傳岸田文雄9月訪美出席聯合國大會 期間可能與拜登會晤

回應賴總統 日相岸田文雄：日台間羈絆會持續深化

岸田文雄感謝台灣溫馨聲援 相信日台關係持續深化

岸田文雄將卸任日首相！拜登讚：兩人將美日同盟推向新高

相關新聞

美軍驅逐艦「強生號」通過台灣海峽！照片曝光

路透報導，美國海軍第七艦隊22日證實，美軍伯克級飛彈驅逐艦「拉爾夫．強生號」（USS Ralph Johnson，DDG...

受安倍晉三器重！自民黨總裁選舉 保守親台高市早苗將二度參選

日本自民黨總裁選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。立場保守親台的經濟安全保障擔當大臣高市早苗...

美爭議網紅安德魯泰特又涉案 羅馬尼亞住處遭搜索

羅馬尼亞檢察官今天在一項涉及未成年人的新調查中突襲搜索了美國爭議網紅安德魯．泰特（Andrew Tate）住處，隨後將已...

3台男柬埔寨賣K他命 初審重判20年可上訴

3名台灣男子在柬埔寨金邊販售K他命，20日被當地初級法院判處20年有期徒刑。柬埔寨販毒沒有死刑，但初審經常從重發落，經上...

戰後最年輕日相將誕生？不到50歲的他們角逐自民黨總裁

日本自民黨過去的總裁（黨魁）選舉中，有40多歲的候選人欲參戰實為罕見，這回有兩位：前環境大臣小泉進次郎與前經濟安保大臣小林鷹之。不管誰當選，都會是自民黨戰後最年輕總裁以及戰後最年幼的日本首相，改寫安倍晉三的紀錄。除了同為青壯派議員，兩人經歷很不一樣。政二代的小泉知名度高，卻不代表小林在未來短兵相接時一定落居下風。

地雷、圍牆擋不住 北韓菁英投誠創新高 戳破金正恩謊言

北韓領導人金正恩為遏止人民脫逃至南韓，下令擴建邊界圍牆、再度武裝起崗哨，並埋下更多的地雷，然而，這仍阻止不了北韓人發揮創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。