受安倍晉三器重！自民黨總裁選舉 保守親台高市早苗將二度參選

日本自民黨總裁選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，有意參選人數已逾10人。立場保守親台的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，昨天傳出最快下週將表態二度參選。

自民黨總裁（黨主席）選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

高市1961年3月7日出生奈良縣，高中畢業後進入神戶大學經營學系就讀，並在大學畢業後的1984年進入日本知名的「松下政經塾」（松下幸之助創設，培育不少政界、商界、學界及媒體界人才）就讀。

高市1993年以無黨籍身分參選眾議員，拿到最高票當選正式踏入政壇。1996年加入自民黨後曾任沖繩及北方擔當大臣、自民黨政務調查會長和總務大臣等要職。

高市從政路上受到前首相安倍晉三器重與栽培，在安倍2006年首度擔任首相執政時，高市第一次被延攬入閣，擔任內閣府特命擔當大臣；安倍2012年率自民黨重返執政後，高市又在2014年被延攬擔任日本首位女性總務大臣。

也因此，在安倍不幸遭槍擊離世後，高市多次宣示將繼承安倍遺志，並表明要更進一步強化日本跟台灣關係。

日本每日新聞報導，力挺高市的保守派團體昨天晚間和高市就參選一事進行討論。自民黨參議員山田宏會後受訪時說，高市提到會努力為打造一個強有力的日本而努力，「希望能和大家並肩作戰」，表達出參選決心。

山田說，目前看來可以找到滿足參選門檻的20位推薦人，「（高市）可能會在下週表明決心」。

高市2021年也曾參選總裁，這次如果順利出馬，將是二度角逐大位。她上次獲安倍相挺，跟前總務大臣野田聖子同為女性參選人。

雖然高市在2021年總裁選舉時，首輪投票得票數在4名候選人中名列第3，但國會議員票部分的得票數僅次於岸田文雄，可看出支持者主要集中在議員。

日本電視台（Nippon TV）報導，高市2021年在總裁選舉曾獲114票的國會議員票，但這次卻在尋找20名議員推薦人一度苦戰，原因是這次沒有安倍在背後相挺提供助力，再加上這次有意參選人眾多，主要支持高市的保守派議員的力量也因此被分散等。

高市陣營接下來在完成競選政見同時，也將正式展開拜票尋求支持。