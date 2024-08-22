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3台男柬埔寨賣K他命 初審重判20年可上訴

中央社／ 河內22日專電

3名台灣男子在柬埔寨金邊販售K他命，20日被當地初級法院判處20年有期徒刑。柬埔寨販毒沒有死刑，但初審經常從重發落，經上訴後犯人往往就能爭取到適切相應的判決結果。

柬埔寨金邊初級法院20日裁定楊姓、莊姓、吳姓台灣男子販毒罪名成立，各判處20年有期徒刑、罰款3000萬瑞爾（新台幣約23.5萬元）。柬埔寨媒體報導，這3人去年11月在金邊被警方查獲攜帶2.14公斤K他命。

與動輒查獲數百公斤的跨國販毒集團相較，警方研判這3名男子所持有的2.14公斤K他命應該僅在當地夜店、娛樂場所「零售」。這3名男子在台灣均有毒品、詐欺前科，其中吳姓男子還是通緝犯。

柬埔寨目前有近千名台灣通緝犯在逃，因為來自金三角的毒品貨源充裕，加上柬埔寨電信詐騙業發達，台灣逃犯到了當地之後，在「學長們」的接應與介紹下，往往會加入毒品、詐騙的共生圈裡。

一名在當地擁有豐富人脈、經常協助聯繫罪犯與死者家屬的人士表示，光是8月到現在就有5起台灣人涉毒落網、遭判刑的案件上新聞；每個月平均會有3件台灣死者相驗案件。

與越南不同，柬埔寨並無對毒販判處死刑的規定。根據柬國法律，販運毒品80克以上即可被判處無期徒刑。實務上，柬埔寨對於毒品案的初審量刑不管查獲毒品量多或少，動輒處以20年有期徒刑。

去年8月，有兩名台灣男子在柬埔寨走私近800公斤的K他命，今年4月初審就被以販毒罪判處20年。同樣是在去年8月，一名台灣男子被柬國警方查獲攜帶7.9公斤的K他命，最後也因販毒罪被判20年。

從攜帶2.14公斤的K他命到走私近800公斤的K他命初審都判20年，然而實務上，這些案件經過上訴之後，就能依具體犯罪情節獲得相應量刑。

越通社（VNA）報導，柬埔寨緝毒局（ADP）統計，今年前5個月，柬埔寨共抓獲9369名毒品犯，其中外國人324名，共沒收毒品4.71噸。

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柬埔寨 毒品 販毒

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