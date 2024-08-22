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義大利航艦首度靠泊日本 將進行聯合訓練

中央社／ 東京22日綜合外電報導

義大利海軍航空母艦卡富爾號（ITS Cavour）和Alpino號反潛多功能巡防艦（FREMM），今天進入日本海上自衛隊位於神奈川縣橫須賀市的橫須賀基地，這是卡富爾號首度靠泊日本。

日本讀賣新聞、富士新聞網及每日新聞報導，考量到擴張海洋的中國，卡富爾號等艦艇接下來將和海上自衛隊進行聯合訓練強化合作。

象徵義大利海軍戰力的航艦訪日，可說代表有意進一步強化和日本的合作關係。

日本政府防衛省正針對海上自衛隊出雲級護衛艦進行改裝，未來將成為可供F-35B起降的「事實上航艦」。海上自衛隊此次在與義大利進行聯合訓練同時，也希望能學習有關F-35B作為艦載機運用的最新知識。

卡富爾號標準排水量2萬2100噸、艦身長度約236公尺，搭載最先進的F-35B匿蹤戰機與AV-8B獵鷹II式攻擊機（AV-8B Harrier II）等艦載機。

卡富爾號今年6月1日從義大利出海，途經印度洋後在太平洋跟美國和澳洲海軍分別進行聯合訓練。

進入今年8月後，加拿大、紐西蘭、新加坡及德國艦艇相繼靠泊海上自衛隊橫須賀基地，義大利是本月靠泊的第5國。

卡富爾號2008年服役，除可搭載12架直升機及8架攻擊機等艦載機，還可以用來運送物資，過去曾針對大規模災害提供協助。

義大利繼2023年派遣最先進巡邏艦靠泊日本後，今年派遣航艦靠泊，有助在印度太平洋地區跟日本強化安保領域合作。

日本 義大利 自衛隊

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