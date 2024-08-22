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葛摩聯邦經17年努力 躋身WTO第165個成員

中央社／ 日內瓦21日綜合外電報導

非洲國家葛摩聯邦（Comoros）經過17年談判各項條款後，今天終於成為世界貿易組織（WTO）第165個成員。

法新社報導，世貿組織秘書長伊衛拉（NgoziOkonjo-Iweala）表示：「我很榮幸地歡迎葛摩聯邦成為WTO最新成員。」

「葛摩聯邦的加入將為多邊貿易體系增添寶貴的聲音，因為它展現出對WTO價值觀的承諾，並明確表達願意適應其規則與原則。」

葛摩聯邦是由3個島嶼組成的群島，人口約85萬，它與其他35個WTO成員同屬於「最不發達國家」（Least Developed Countries）。

WTO成員今年2月在阿布達比（Abu Dhabi）舉行的第13屆部長級會議上，通過了葛摩聯邦的加入。

加入WTO可能需要數年時間，因為它需要與所有成員進行長期談判，WTO每個成員都有權阻止任一國家加入。

最後兩個加入WTO的國家是2016年的阿富汗與賴比瑞亞（Liberia）。哈薩克（Kazakhstan）與塞席爾（Seychelles）是在2015年加入。

目前有23個國家正在申請加入WTO，東帝汶（EastTimor）的會員資格將於8月30日生效，它的申請也是在今年2月的部長級會議中獲准。

前軍事統治者、現任葛摩聯邦總統的阿濟利（AzaliAssoumani）在阿布達比表示，加入WTO「對我們整個經濟、公共與私人企業，還有消費者都非常有利」。

「這將有助於我國的貿易多元化與加強夥伴關係，以及融入區域、大陸和全球價值鏈。」

葛摩聯邦在加入總部位於日內瓦的世貿組織時，也宣布正式接受世貿組織的漁業補貼協定（Agreementon Fisheries Subsidies）。

目前已有56個WTO成員國接受此一協定，其中包括歐盟、美國、中國和俄羅斯

漁業補貼協定協定如果要生效，WTO必須要有2/3，也就是110個成員正式接受。

WTO 俄羅斯 日內瓦

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