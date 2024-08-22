疑捲入打工詐騙 柬埔寨留置12名日本人

日本放送協會（NHK）採訪日本駐柬埔寨大使館後得知，12名日本人遭柬埔寨當局留置，原因可能跟捲入打工詐騙有關，當地政府正在調查詳情。

日本駐柬埔寨大使館指出，8月3日及7日，總計共12名日本人遭柬埔寨東南部巴維市（Bavet）當局留置。相關人士透露，這12人供稱是被「有高收入且內容簡單的工作」所吸引進入柬埔寨。

柬埔寨當局認為他們可能被迫參與詐騙相關案件，正追查幕後勸誘者身分。

柬埔寨近年頻傳打工詐騙案件，海外人士藉社交媒體等途徑，謊稱工作條件佳誘騙受害人赴當地，待受害人抵達後就沒收其護照和手機等物品，強迫參與詐騙活動。位於柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）的日本大使館呼籲民眾提高警覺。