疑捲入打工詐騙 柬埔寨留置12名日本人
日本放送協會（NHK）採訪日本駐柬埔寨大使館後得知，12名日本人遭柬埔寨當局留置，原因可能跟捲入打工詐騙有關，當地政府正在調查詳情。
日本駐柬埔寨大使館指出，8月3日及7日，總計共12名日本人遭柬埔寨東南部巴維市（Bavet）當局留置。相關人士透露，這12人供稱是被「有高收入且內容簡單的工作」所吸引進入柬埔寨。
柬埔寨當局認為他們可能被迫參與詐騙相關案件，正追查幕後勸誘者身分。
柬埔寨近年頻傳打工詐騙案件，海外人士藉社交媒體等途徑，謊稱工作條件佳誘騙受害人赴當地，待受害人抵達後就沒收其護照和手機等物品，強迫參與詐騙活動。位於柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）的日本大使館呼籲民眾提高警覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言