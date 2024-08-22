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維也納演唱會遇恐攻威脅喊卡！泰勒絲打破沉默首洩心聲：好害怕

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國流行樂天后泰勒絲21日首度談及維也納演唱會遇恐攻疑雲而取消一事。美聯社
美國流行樂天后泰勒絲21日首度談及維也納演唱會遇恐攻疑雲而取消一事。美聯社

美國流行樂天后泰勒絲原定8月初在奧地利首都維也納舉行3場演唱會，但因疑似伊斯蘭國（IS）支持者密謀恐怖攻擊而喊卡。泰勒絲21日首度談及此事，稱這件事讓她感到「恐懼」與「內疚」。

泰勒絲在IG上發文表示，「取消維也納的演出令人心痛。取消的原因讓我充滿了新的恐懼感和巨大的愧疚感，因為很多人都計畫來看這些演出。」

泰勒絲說，「但我也非常感謝當局，因為多虧有他們，我們哀悼的是演唱會，而不是生命。我看到凝聚在一起的歌迷的愛和團結，讓我深受鼓舞。」

她表示，在繼續巡迴演出的同時，粉絲的安全至關重要，「我決定將竭盡所能保護來倫敦觀看演出的近50萬人。我和我的團隊每天都與體育場工作人員和英國當局攜手努力，以實現此目標，我要感謝他們為我們所做的一切。」

維也納的演出是泰勒絲創紀錄的「時代」（Eras）巡迴演唱會歐洲站的一環，在當局警告IS的支持者密謀發動恐怖攻擊後，演出因此取消。警方隨後以涉嫌恐攻威脅逮捕3名嫌犯。

泰勒絲20日結束在倫敦溫布利體育場的8場演出，倫敦也是這次巡迴演唱會歐洲場次最終站。歐洲巡迴今年5月從巴黎開跑，已到過瑞典、葡萄牙、西班牙、英國、愛爾蘭、荷蘭、瑞士、義大利、德國和波蘭。泰勒絲的下一場演出定於10月18日在美國佛州邁阿密舉行。

倫敦 演唱會 維也納

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