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印尼國會擬推翻憲法裁決 為總統小兒子參選鋪路惹議

中央社／ 記者李宗憲雅加達22日專電
印尼總統佐科威2019年連任成功後，他的兒子紛紛開始從政。長子吉伯朗（右一）2020年當選蘇拉卡爾塔市市長，幼子卡桑（左）去年成為印尼團結黨黨魁。圖為佐科威全家2017年檔案照。法新社
印尼總統佐科威2019年連任成功後，他的兒子紛紛開始從政。長子吉伯朗（右一）2020年當選蘇拉卡爾塔市市長，幼子卡桑（左）去年成為印尼團結黨黨魁。圖為佐科威全家2017年檔案照。法新社

印尼憲法法院日前裁定，地方正副首長候選人參選時須達到30歲年齡門檻，等同阻擋總統佐科威小兒子卡桑11月參選之路。但印尼國會隨即研議修法放寬參選年齡限制，以推翻該裁決，引發爭議。

印尼憲法法院20日裁定，地方正副省長候選人登記參選時，必須符合年齡達到30歲門檻的規定，推翻了最高法院的裁決，也等同阻擋佐科威（Joko Widodo）小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）投入11月的地方選舉。卡桑今年12月25日才滿30歲。

不過，印尼人民代表會議（DPR）21日隨即表示，拒絕憲法法庭針對候選人年齡限制的裁定，並推動修訂地方選舉法，將最低參選年齡限制定於宣誓就職時，而非登記參選時，試圖推翻憲法法院的裁決。

該修訂草案獲得議會9個黨派支持，僅有民主奮鬥黨（PDIP）表示反對，該黨指出，議會此舉是為國家和法治「開了一個不好的先例」。民主奮鬥黨議員努丁（M. Nurdin）說：「在其他國家，沒有任何政治機構敢篡改憲法法院具有最終約束力的決定。」

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，人民代表會議大部分的政黨都支持這項修正案，代表佐科威政府的內政部長狄托（Tito Karnavian），和準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）所領導的大印尼行動黨（Gerindra）、新任司法與人權部長蘇普拉曼（Supratman Andi Agtas）都支持這項修法。

委員會召集人艾哈邁（Achmad Baidowi）表示，高等法院已批准最低年齡的限制是規定候選人宣誓就職時須年滿30歲，而非參選時就得達到30歲，最高法院和憲法法院的裁決不同，他決定採納最高法院的裁決，並已召開會議研議修改地方選舉法。據報導，預計今天會通過修法。

高等法院5月底針對地方首長參選年齡門檻的裁決，被外界認為是為佐科威的小兒子卡桑11月參與雅加達特區選舉鋪路，引發爭議。

印尼人民代表會議表示不遵守憲法法庭針對候選人年齡限制的裁定後，以藍色為背景的印尼神鷹並寫上「緊急警告」標語的圖片，自21日下午開始在印尼社群媒體上遍地開花，許多民主派人士紛紛轉發該圖片，引發討論。

許多印尼網友認為，國會反對憲法法院的裁決是出於政治動機且不符合民主，多個組織和學生團體今天上午在雅加達舉行示威抗議，表達他們對人民代表會議的不滿。

另外，憲法法院20日的裁決也包括降低地區選舉的門檻，允許在議會無席位的政黨也能提名候選人。「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，此裁決可能使雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）得以投入11月的選戰。

佐科威21日透過影片表示，他尊重憲法法院有關地方首長選舉門檻和候選人年齡限制的裁定。

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