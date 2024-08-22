疑遭人口販運組織利用 巴西將限制免簽移民入境

巴西司法部今天指出，將從8月26日起限制沒有入境簽證的移民入境，因為有報告指出，巴西已遭犯罪組織利用，成為人口販運組織借道非法進入美國和加拿大的路線。

巴西司法部的決定是基於聯邦警察局的一份報告，據調查，大多數在巴西尋求庇護的移民沒有理由被接納為難民，他們大多來自南亞和非洲國家，目的是非法進入美國和加拿大。

根據巴西司法部的定義，難民是指擔心因種族、宗教、國籍、社會團體或政治觀點的原因受到迫害，或因嚴重和普遍侵犯人權而離開原籍國的人。

巴西司法部長烏瑪（Jean Uema）指出，從28日起，任何在巴西提出避難請求的人都必須證明他們在原籍國受到迫害，才能獲得進入巴西領土的授權。

巴西聯警表示，不同國籍的公民購買飛往其他南美國家的機票，在巴西轉機時提出庇護請求，這種作法被非正式地稱為「護照洗白」。

報告稱，70%的申請庇護者是來自尼泊爾、越南和印度的公民，大多數人希望獲得進入巴西的許可，然後搭乘地面交通工具前往巴西北部阿克里州（Acre），越過秘魯邊境，然後繼續穿越中美洲，直到抵達美國和加拿大。

2023年1月至今年6月期間，超過8000名移民在聖保羅瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場請求避難，但國家移民登記系統中僅有117份申請（1.41%）保持活躍狀態，顯示大多數人已經離開巴西或非法居留。

烏瑪指出，巴西正在成為犯罪組織偷渡移民和人口販運的路線，政府要做的是識別沒有簽證進入巴西領土並轉機前往其他國家的旅行者，這些人將被拒絕進入巴西領土。

烏瑪強調，雖然偷渡移民是一個嚴重問題，巴西政府仍須基於人權予以打擊，在鎮壓偷渡犯罪組織的同時，保障移民權利。