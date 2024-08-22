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韓美軍演展開之際 尹錫悅警告北韓「膽敢侵略必致政權終結」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅21日警告，若北韓試圖入侵南韓，北韓將面臨政權終結。歐新社
南韓總統尹錫悅21日警告，若北韓試圖入侵南韓，北韓將面臨政權終結。歐新社

南韓和美國19日起展開年度「乙支自由護盾」聯合軍演，規模是2000年以來最大，期間首次將政府遭遇北韓核攻擊時的避難訓練納入演習中，動員58萬人參與。南韓總統尹錫悅21日視察時警告，若北韓試圖入侵南韓，北韓將面臨政權終結。

韓聯社報導，尹錫悅21日訪問首爾南部龍仁市地面作戰司令部，並聽取有關「乙支自由護盾」的軍演簡報。這次軍演19日展開，為期11天。

尹錫悅說，北韓政權是地球上最不理性、而且隨時可能發起挑釁的集團，韓軍必須保持強而有力的安全態勢，防止北韓方面出現誤判。他警告北韓，一旦對南韓作出侵略行為，必將導致政權終結。

尹錫悅強調，乙支自由護盾演習對於檢驗國家整體戰鬥力執行態勢以及加強聯防態勢都至關重要。他指出，正在參演的韓美官兵是聯防態勢的基礎和韓美同盟的核心。在與全體官兵合影留念後，尹錫悅強調，世界上沒有免費的和平，必須以備戰來換取。

駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）和美軍駐韓第八軍團司令拉內夫（Christopher LaNeve）將陪同尹錫悅視察。

北韓 南韓 尹錫悅

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