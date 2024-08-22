快訊

2024詐騙新招！遇「載具歸戶更新」見這步驟驚覺是假的 財政部2招秒辨真偽

新銳鋼琴家死前提及遭「換角」 衛武營發聲明說明原委

吃滷味減肥？營養師警告「1類食物」是地雷！點餐掌握4原則，2圖教你避開熱量炸彈及鈉含量

南韓央行一如預期維持利率不變 重點放在遏制房市升溫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行將7天期附買回利率維持在3.5%，連續13次開會按兵不動。美聯社
南韓央行將7天期附買回利率維持在3.5%，連續13次開會按兵不動。美聯社

南韓央行周四一如預期維持基準利率不變，意在控管房價上漲可能加劇家庭債務

南韓央行將7天期附買回利率維持在3.5%，連續13次開會按兵不動，是2008年此利率為基準以來最久的一次，符合彭博調查23位經濟學家中22人所料。只有一人預料會降息1碼（0.25個百分點）。決策公布後，韓元和公債期貨變動不大。

南韓央行委員會有意壓抑市場認為未來可能轉而降息的預期心理，擔心暗示降息可能進一步推升首爾及周邊地區的房價，對金融穩定構成風險。

由於帶動經濟成長的出口反彈，貨幣決策當局相信，他們短期內仍保持他們認為具有限制性的政策安排。南韓在半導體領軍之下8月前20天出口加速成長，讓央行有空間繼續對對金融穩定的潛在威脅降溫。

韓華投資證券公司分析師 Kim Sung soo指出，「當重點仍擺在房地產和家庭債務的金融穩定上，沒有必要急著降息」，「經濟表現良好，出口也在成長。因此，是有可能10月再降息，然後持續到年底。」

韓元走弱，也讓南韓央行更有理由按兵不動。今年以來，韓元在對美元表現依然疲弱。當局擔心降息可能會進一步導致貨幣貶值，進而拉高生活和生產成本，因為南韓在食品和能源方面極度仰賴進口。

同時，南韓銀行下修經濟預測，如今預料今年消費者物價年增率為2.5%，低於5月預測的2.6%。今年經濟增長預測也略微下調至2.4%，2025年的預測則保持不變。

債務 南韓

延伸閱讀

9月市場認為100％會降息…00679B、00687B昨天紅通通！ 知美：買進注意溢價

Fed絕大多數官員強烈傾向9月降息 會議紀錄透露端倪

Fed政策會議強化降息希望 美股各指數連袂走高

美貨幣市場基金熱錢湧入 趕在Fed降息前進場

相關新聞

我在南美唯一邦交！巴拉圭總統：與中國進行貿易「持開放態度」

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）21日表示，儘管與台灣有邦交關係，但他對透過南美洲國家組...

義大利船難6人失蹤！英科技大亨父女等5具遺體尋獲了

有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技大亨林奇（Mike Lynch）等6人，19日在義大利西西里島外海發生船難失蹤，救難人員...

韓美軍演展開之際 尹錫悅警告北韓「膽敢侵略必致政權終結」

南韓和美國19日起展開年度「乙支自由護盾」聯合軍演，規模是2000年以來最大，期間首次將政府遭遇北韓核攻擊時的避難訓練納...

南韓央行一如預期維持利率不變 重點放在遏制房市升溫

南韓央行周四一如預期維持基準利率不變，意在控管房價上漲可能加劇家庭債務。

白島火山噴發 紐西蘭航空取消班機

紐西蘭白島（White Island）火山今天爆發，噴出大量火山灰，導致多個航班停飛，政府科學家警告火山可能會在未來「數...

美前副總統投書華郵拒孤立主義 強調台灣不能淪陷

川普6月受訪指台灣與美國距離遠，要協防台灣高度困難。川普任內的副總統彭斯及共和黨大老佛訥今天反駁這種說法，質疑「對全球超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。