南韓央行一如預期維持利率不變 重點放在遏制房市升溫

南韓央行周四一如預期維持基準利率不變，意在控管房價上漲可能加劇家庭債務。

南韓央行將7天期附買回利率維持在3.5%，連續13次開會按兵不動，是2008年此利率為基準以來最久的一次，符合彭博調查23位經濟學家中22人所料。只有一人預料會降息1碼（0.25個百分點）。決策公布後，韓元和公債期貨變動不大。

南韓央行委員會有意壓抑市場認為未來可能轉而降息的預期心理，擔心暗示降息可能進一步推升首爾及周邊地區的房價，對金融穩定構成風險。

由於帶動經濟成長的出口反彈，貨幣決策當局相信，他們短期內仍保持他們認為具有限制性的政策安排。南韓在半導體領軍之下8月前20天出口加速成長，讓央行有空間繼續對對金融穩定的潛在威脅降溫。

韓華投資證券公司分析師 Kim Sung soo指出，「當重點仍擺在房地產和家庭債務的金融穩定上，沒有必要急著降息」，「經濟表現良好，出口也在成長。因此，是有可能10月再降息，然後持續到年底。」

韓元走弱，也讓南韓央行更有理由按兵不動。今年以來，韓元在對美元表現依然疲弱。當局擔心降息可能會進一步導致貨幣貶值，進而拉高生活和生產成本，因為南韓在食品和能源方面極度仰賴進口。

同時，南韓銀行下修經濟預測，如今預料今年消費者物價年增率為2.5%，低於5月預測的2.6%。今年經濟增長預測也略微下調至2.4%，2025年的預測則保持不變。