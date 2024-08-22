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我在南美唯一邦交！巴拉圭總統：與中國進行貿易「持開放態度」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴拉圭總統潘尼亞21日表示，儘管與台灣有邦交關係，但他對透過南美洲國家組成的「南方共同市場」和中國進行貿易保持開放態度。美聯社
巴拉圭總統潘尼亞21日表示，儘管與台灣有邦交關係，但他對透過南美洲國家組成的「南方共同市場」和中國進行貿易保持開放態度。美聯社

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）21日表示，儘管與台灣有邦交關係，但他對透過南美洲國家組成的「南方共同市場」和中國進行貿易保持開放態度。

路透報導，由阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉等南美洲國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）關稅貿易同盟組織，目前正在與歐盟談判，準備敲定相關貿易協議，但也正在討論與中國達成貿易協議的可能性。

由於巴拉圭與台灣有邦交關係，所以一直以來當地農民都無法向中國出口穀物。

潘尼亞21日發表「南方共同市場」立場時表示，障礙是中國不接受巴拉圭承認台灣，「我們對中國的立場是完全開放的。我們支持推進貿易協議。」

南方共同市場的官員12日在烏拉圭首都和中國代表進行對談。潘尼亞談到可能和中國達成協議時，強調自己支持這項協議，而巴西也在這方面持謹慎態度，目前烏拉圭對此感到非常有興趣，也支持相關談判。

對此，中國外交部與中國駐烏拉圭大使館尚未發表評論。

巴拉圭 潘尼亞 烏拉圭

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