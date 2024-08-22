美前副總統投書華郵拒孤立主義 強調台灣不能淪陷

川普6月受訪指台灣與美國距離遠，要協防台灣高度困難。川普任內的副總統彭斯及共和黨大老佛訥今天反駁這種說法，質疑「對全球超級強國來說，距離算什麼呢？」強調美國必須確保台灣的自由及安全。

彭斯（Mike Pence）及美國智庫傳統基金會（TheHeritage Foundation）創辦人佛訥（Ed Feulner）以「我們不能向孤立主義者屈服。台灣絕不能淪陷」為題，投書華盛頓郵報（Washington Post）。

兩人寫道，1950年，美國五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）寫了最高機密備忘錄，示警台灣被共產中國控制將帶來嚴峻後果，美國的戰略利益將受到嚴重威脅。

70多年來，美國聽取麥克阿瑟的警告。幾十年來，支持台灣一直是美國印太戰略的基石。美國領導人了解，台灣是阻止共產勢力在印太擴張的重要屏障。

文章指出，兩黨領導人幾乎一致認同，放棄台灣並讓其落入中國共產黨手中，不僅背離美國價值，還會危及美國及自由世界的安全與繁榮。

如今中國國家主席習近平坦率地承認併吞台灣的意圖，「但共和黨內部卻出現令人不安的新孤立主義傾向，主張背棄台灣及其他盟友」。

彭斯及佛訥說，前總統川普最近受訪時體現了這種情緒。當時川普表示，台灣距離美國9500英里、距離中國僅68英里，協防台灣非常非常困難。這些評論反映出對美國的世界角色抱持一種狹隘的理解。

「距離與我們維護美國利益的責任無關」。兩人舉例，諾曼第海灘距離美國3700英里，美國距離硫磺島7600英里，從華盛頓特區到阿富汗大約7000英里。美國仍是世界上唯一貨真價實的超級大國，完全有能力將力量投射到地球每個角落。

許多評論人士指出，中國併吞台灣的目標之一是控制全球半導體供應。即使晶片製造沒有受到干擾，中國也可以利用其對全球高科技供應鏈的控制，強迫該地區乃至各國屈從。

最令人擔憂的狀況是，台灣淪陷可能會引發新一輪核武軍備競賽，這不僅發生在大國之間，還涉及擔心遭中國侵略，但對美國嚇阻能力不再有信心的亞洲小國。

文章指出，如果台灣被併吞，美國的安全承諾將被視為空頭支票。如果美國無法或不願阻止中國的掠奪行為，許多國家會覺得別無選擇，只能發展核武，最終大幅升高核擴散甚至核戰的風險。

美國必須堅定支持台灣，這樣做符合美國國家利益。美國不能被孤立主義者引入歧途，必須持續領導，履行承諾。