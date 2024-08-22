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義大利船難6人失蹤！英科技大亨父女等5具遺體尋獲了
有「英國比爾蓋茲」之稱的英國科技大亨林奇（Mike Lynch）等6人，19日在義大利西西里島外海發生船難失蹤，救難人員21日終尋獲其中5人遺體，據報包括林奇及其18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）。
英國豪華風帆遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日清晨在西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東的波尼切洛（Porticello）港口附近，遭遇強烈風暴突襲後沉沒。船上22名乘客有15人立刻獲救，1名廚師的遺體被尋獲，6人失蹤。
失蹤者包括曾創立英國最大軟體公司Autonomy的科技大亨林奇（Mike Lynch）與18歲女兒漢娜（Hannah），摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）和妻子朱迪（Judy），以及高偉紳律師事務所（Clifford Chance）律師莫維洛（Chris Morvillo）和妻子（Neda）。
義大利潛水搜救人員從20日上午起開始搜救，但搜尋工作相當不易，主因是船艙內部空間狹小，搜救動線一再受到家具和物品等阻塞通道，據悉潛水員只能在水下輪班12分鐘。直至21日下午，搜救隊終尋獲5具遺體。
衛報報導，西西里島民防局局長科西納（Salvo Cocina）證實，潛水員已打撈出4具遺體，第5具已尋獲，但尚未將其帶上岸。
義大利海岸警衛隊仍在確認遺體身分，但當地和國際媒體報導指，其中2具遺體為林奇和女兒漢娜，另2具為布魯莫和莫維洛，第5具身分尚不明，目前僅剩1人失蹤，搜救行動仍在進行中。
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