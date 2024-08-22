澳洲參院通過挺台動議

澳洲參議員佛西特、歐尼爾等廿一日在參議院提出挺台動議，強調聯大二七五八號決議未主張中國對台主權，多位參議員發言批評中國大陸扭曲該決議，並支持台灣參與國際組織。動議在參院一致通過。

中央社報導，北京近年來透過法律戰，刻意將聯合國第二七五八號決議與「一個中國」原則掛鉤，試圖限縮台灣的國際空間。在今年七月台北舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）峰會上，通過了一項關於聯大第二七五八號決議之各國議會決議範本，澳洲參議員佛西特與歐尼爾也參與這次峰會。

佛西特與歐尼爾廿一日在議會提出動議，澳洲成為首個在ＩＰＡＣ台北峰會後，採用該範本並通過相關動議的國家。

動議指出，「一九七一年十月廿五日通過的聯合國二七五八號決議，並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣參與聯合國的未來地位，更未限制台灣參與聯合國機構或國際組織的權利」。

佛西特說，印太地區安全與穩定的風險不斷增加，維持台海現狀至關重要，不僅關乎台灣人民的人權，也影響全球和平與安全的規則基礎秩序和全球經濟。

佛西特警告，如果國際社會接受中國在此問題上的立場，台灣的安全及台海現狀將面臨更大的風險。中國將繼續主張其合法使用武力實現統一的權利，並聲稱國際社會為防止或阻止此行動的措施為非法。隨後，包括蘭比、伯明罕等多名澳洲參議員發言挺台並支持動議。

駐澳洲代表徐佑典向中央社表示，感謝澳洲參議院一致通過動議，譴責中國對聯合國第二七五八號決議的惡意濫用。