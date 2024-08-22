文在寅前女婿涉弊案 前幕僚長控政治報復

南韓檢方近期調查前總統文在寅的前女婿涉嫌「入職泰國易斯達航空享有特殊優惠」一案，文在寅的前幕僚長任鐘皙廿日以證人身分出庭應訊，並譴責檢方調查為「政治報復」。

南韓全州地方檢察廳日前從法院取得對文在寅夫婦的金融帳戶進行追查的扣押搜查令，以調查文在寅夫婦是否提供協助，讓其前女婿徐某入職泰國易斯達航空涉嫌享有特殊優惠。

檢方認為，前共同民主黨議員李相稷二○一八年三月被任命為中小風險企業振興公團（ＫＯＳＭＥ）理事長後，於同年七月讓沒有航空界工作經驗的徐某擔任自己為實際所有人的泰國易斯達航空主管，並令其員工幫助徐某一家移居泰國，這些都被檢方懷疑是讓李相稷擔任重量級公職理事長職位的代價。

韓聯社報導，任鐘皙當地時間廿日下午一時半抵達全州地方檢察廳辦公室，以證人身分出庭應訊。任鐘皙曾於二○一七年五月至二○一九年一月擔任文在寅的首席秘書。

據報導，檢察官詢問任鐘皙，是否在李相稷二○一八年獲任命為中小風險企業振興公團理事長過程中發揮作用。李相稷為南韓廉價航空公司易斯達和子公司泰國易斯達航空創辦人。

在進入檢察廳前，任鐘皙向記者表示，針對前政府的調查顯然「過度且政治化」，似乎反映了南韓總統尹錫悅的意圖，他隨後警告，倘若政治報復性調查持續下去，大家都會不滿。

南韓多位總統卸任後境遇悽慘，全斗煥和盧泰愚因叛亂和受賄入獄，盧武鉉被控收賄後跳崖自殺，李明博也因貪汙收賄坐牢，朴槿惠則因親信友人亂政和貪汙等醜聞，遭彈劾下台並被判廿年重刑。