新一輪核武競賽 最快2026登場

經濟學人引述美國資深官員說法，隨著美俄「新戰略核武裁減條約」將於二○二六年二月到期，為因應未來可能捲入與俄國、中國大陸及北韓的衝突，在歷經數十年的核武裁減後，美國總統拜登已開始準備擴張核武。至於具體規模與速度，取決於下任總統是核武鷹派的川普，還是較保守的賀錦麗。

儘管美國核武庫仍足以因應當前挑戰，但官方自六月起不斷警告風險正提升。曾於五角大廈任職、麻省理工學院核武戰略專家納蘭表示，多個對軍備控制與降低風險毫無興趣的修正主義核武挑戰者，正快速擴張並現代化手中的核武庫，美國被迫走上更有競爭力的道路。

由於多項軍備控制條約，全球核彈頭數由一九八六年的七萬多枚減少到今天的一萬兩千多枚。但如今俄國威脅在烏克蘭使用核武，並計畫部署能攜帶核武的衛星殺手至太空軌道；大陸則快速擴張核武庫，估至至二○三五年可能擁有一千五百枚核彈頭；北韓也強化搭載核武的洲際彈道飛彈測試，今年六月更與俄國簽署防禦條約，並援助俄國砲彈。

納蘭指出，四分之一個世紀的核武中場休息已落幕。美方憂心俄國以飛彈或其他武器科技回饋北韓；同樣的，伊朗援助俄國無人機與飛彈，更讓現有的核閾值瀕臨極限。

目前美俄仍遵守「新戰略核武裁減條約」中對長程戰略武器的限制，但俄國已暫停該條約中部分項目，也無意重啟條約談判。北京則積極努力與對手平起平坐，無意討論限制戰略武器。納蘭認為，美國必須採取能嚇阻對手並保護盟友的行動。

但這意味著新一波核武軍備競賽無可避免，五角大廈只會愈來愈堅信需要更多核武，以贏得這場角力。至於多少數量才夠，官員認為，這取決於能否用傳統方式摧毀核潛艦、美軍歷經第一擊後仍能存留多少武器。五角大廈前官員建議，將現有核兵力擴張一倍，讓部署的彈頭達三千至五千枚核彈頭。