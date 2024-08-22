美調整核武戰略 聚焦陸核擴張

紐約時報報導，美國總統拜登三月批准一項高度機密的核武戰略計畫，首次聚焦中國大陸核武快速擴張，據以調整美國威懾戰略。美國國防部認為，大陸核武庫存規模和多樣性，將在未來十年與美俄兩國並駕齊驅。

此項名為「核武運用指導」的高機密戰略計畫，大約四年更新一次；這次調整提到美國應預作準備，以因應「來自中國、俄羅斯和北韓可能協調合作的核武挑戰」。

紐時指出，拜登已批准修訂版核武戰略計畫。麻省理工學院核武戰略專家納蘭曾任國防部代理助理部長，八月他返回學術界前表示，「總統最近更新核武運用指導，尤其著重中國核武庫存規模和多樣性的顯著增加」。白宮國安會官員瓦迪六月也提到該文件表示，新核武戰略計畫強調「同時威懾俄羅斯、中國和北韓的必要性」。

白宮廿日表示，拜登今年批准的機密核子戰略計畫，並非因應單一國家或威脅。白宮國安會發言人塞維特說：「本屆政府如同前四屆政府一樣，發布了核武態勢評估和核武使用規畫指引。這項指引的具體文本屬機密，但它的存在不是祕密。今年稍早發布的指引非因應任何單一實體、國家或威脅。」

紐時指出，俄中正在建立夥伴關係，北韓和伊朗提供常規武器給俄國用於烏克蘭作戰，已從根本改變了華府想法。曾在國務院和國安會任職的美國智庫外交關係協會名譽主席哈斯指出，「我們正面對一個激進的俄羅斯；不會在傳統衝突中使用核武的想法，已不再是安全的假設」。

另一個重大變化來自中國核武野心。大陸國家主席習近平為達到或超越華府和莫斯科的核武規模，已決心放棄維持長達數十年的「最低威懾」戰略，中國核武擴張速度比美國情報官員兩年前的預期還快。

美國調整核武戰略，反映五角大廈的估計，也就是中國核武到二○三○年將增至一千枚，到二○三五年將增至一千五百枚，大致相當於美俄目前部署數量。北韓核武庫存也在擴大，正迅速接近巴基斯坦和以色列的規模。

美國雖有意進行核武協商，但北京興趣不高。美國國務院負責限武、嚇阻與區域穩定的助理國務卿史都華表示，中國政府似乎學到俄羅斯的手法，除非美中處理雙邊關係的緊張與挑戰，否則中方不會進行限武及防止核擴散的對話。