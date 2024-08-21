東京多處強降雨 列車、新幹線一度停駛

日本東京今晚突然強降雨，局部地區嚴重淹水，新宿車站天花板大量漏水。受大雨影響，東京羽田機場一度暫停地勤作業及航機起飛，JR山手線與東海道新幹線也一度停駛。

東京都港區附近今晚6時至7時約1個小時內降下100毫米暴雨，日本氣象廳晚間7時（台灣時間晚間6時）發布「破紀錄短時間大雨情報」。

東京都港區的赤羽橋、東京鐵塔附近、麻布十番車站十字路口附近，受到強降雨影響，道路嚴重積水，汽車通過時水花四濺。

東京都世田谷區截至晚間6時10分止，降下52.5毫米的時雨量；氣象廳晚間6時52分針對世田谷區、神奈川縣橫濱市及川崎市等地發布大雨警報，並在晚間7時20分對東京都品川區發布「土石災害警戒情報」。

東京消防廳表示，晚上7時左右，東京澀谷區代代木的小田急線高架橋下的道路受大雨影響嚴重積水，有一輛卡車及一輛計程車車門無法打開，隨後駕駛自行脫困，所幸無受傷。

JR東日本公司表示，受到大雨影響，東京交通大動脈JR山手線列車從晚間6時50分起一度雙向停駛，隨後晚間7時21分恢復列車行駛，總計約3萬6000人受影響。JR東海道線晚間約有67分鐘，東京車站與熱海車站的區間也暫時停駛，約3萬4000人受到影響。

JR東海公司表示，大雨一度達到東海道新幹線雨量規定值，因此到晚間7時27分止，東京車站至新橫濱車站的區間停駛49分鐘。

東京消防廳表示，接獲數件通報指出有車輛因道路淹水受困。