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印尼總統當選人訪巴紐 承諾與「兄弟國」和解與合作

中央社／ 莫士比港21日綜合外電報導

印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天訪問巴布亞紐幾內亞時承諾，將與巴紐「和解與合作」。這是時而關係棘手的印尼和巴紐兩個鄰國關係回暖的最新跡象。

法新社報導，印尼和巴紐共同邊界長達800公里，這條邊界多年來一直是無數爭端的根源。但近幾個月來，2國終於實施一項在過去被認為不可能達成的邊界安全協議。

普拉伯沃和巴紐總理馬拉普（James Marape）召開聯合記者會，普拉伯沃在會上說：「我們事實上是非常親密的鄰居，我們基本上就是暹羅雙胞胎（Siamesetwins，即連體嬰）。我們彼此相連，也應該像真正的兄弟一樣。」

普拉伯沃對他受到的「美麗」歡迎儀式津津樂道；他表示，2國應該在國防、教育和貿易等領域加強合作。

即將在10月就任總統的普拉伯沃還說：「印尼的傳統是以和解與合作來解決所有問題。」

巴紐今年稍早正式批准一項與印尼間長期被忽視的國防合作協議。這項協議在首次提出後已過了將近14年，為2國在分割紐幾內亞島（New Guinea）的邊界上如何共同管理制定條款。

印尼 國防 巴布亞紐幾內亞

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