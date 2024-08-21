快訊

東京晚間暴雨！多地鐵站驚見「瀑布」 大水湧入慘淹畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／東京晚間降下暴雨 多處地鐵站內驚見「瀑布」與大水湧入

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東京都21日晚間因為突發性暴雨來襲，導致東京Metro地鐵市谷站在內地多個車站出現驗票閘門與月台周邊被水淹的慘狀。擷取自X
日本東京都21日晚間因為突發性暴雨來襲，導致東京Metro地鐵市谷站在內地多個車站出現驗票閘門與月台周邊被水淹的慘狀。擷取自X

日本東京都21日晚間因為突發性暴雨來襲，導致東京Metro地鐵市谷站在內地多個車站出現驗票閘門與月台周邊被水淹的慘狀。

中日體育報報導，網友在「X」等社群媒體平台上傳影像，可見到水淹月台與大量雨水如瀑布般落到樓梯之上等，同時出現了接連不斷的求救訊息，像是「因為暴雨變得像條河一樣」、「市谷站因暴雨淹沒了」及「地下鐵區域流進了大量的雨水」。

從其他「X」上有著「暴雨」標籤（#ゲリラ豪雨）發文可見，新宿站、大江戶線國立競技場站與山手線品川站等地出現了站內降雨、樓梯有如瀑布跟水洗電車等狀況。

根據日本氣象廳等消息來源，在直至晚間7時的1小時內，東京都港區就降下了約100公厘的雨量。另根據日媒報導，氣象廳與東京都廳都發出了「氾濫危險情報」，警告古川與澀谷川有氾濫的風險。

暴雨伴隨落雷，一度影響羽田機場航班起飛，東京交通動脈JR山手線列車一度停駛；東海道新幹線列車也因大雨區間停駛。

X 暴雨 東京

延伸閱讀

東京降雨趨緩 羽田機場恢復起飛、新幹線復駛

日本東京大雨 羽田機場暫停地勤作業、新幹線停駛

影／天降巨石！台8線20.5K暴雨後落石砸中車輛 2人負傷送醫

美媒：台廠緯穎告馬斯克X平台賴帳

相關新聞

影／東京晚間降下暴雨 多處地鐵站內驚見「瀑布」與大水湧入

日本東京都21日晚間因為突發性暴雨來襲，導致東京Metro地鐵市谷站在內地多個車站出現驗票閘門與月台周邊被水淹的慘狀。

SK電信將打造「GPU農場」 將全數採用輝達晶片

SK電信21日宣布與美國繪圖處理器（GPU）雲端業者Lambda合作，今年底前關係企業「SK寬頻」的首爾資料中心，將使用...

才宣布全球公衛緊急事件 泰國通報疑似首例新M痘病毒株

世界衛生組織（WHO）才宣布M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情為全球公共衛生緊急事件，泰國當局今天表示，境內疑似出現首例更危...

東京降雨趨緩 羽田機場恢復起飛、新幹線復駛

日本東京今天晚間突發強降雨，一度造成羽田機場全面暫停地勤作業及航機起飛，JR山手線與東海道新幹線也一度停駛。目前天候已回...

印度改供電規則防孟加拉政治風險 牽動再生能源布局

孟加拉Summit集團董事長阿濟茲汗表示，在印度當局更改規則，允許專門出口電力的發電商在印度出售電力後，Summit集團...

日本東京大雨 羽田機場暫停地勤作業、新幹線停駛

日本東京今天晚間降下伴隨落雷的大雨，影響所及除羽田機場全面暫停引導航機等地勤作業外，連東京交通大動脈的JR山手線列車都一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。