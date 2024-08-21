影／東京晚間降下暴雨 多處地鐵站內驚見「瀑布」與大水湧入

日本東京都21日晚間因為突發性暴雨來襲，導致東京Metro地鐵市谷站在內地多個車站出現驗票閘門與月台周邊被水淹的慘狀。

中日體育報報導，網友在「X」等社群媒體平台上傳影像，可見到水淹月台與大量雨水如瀑布般落到樓梯之上等，同時出現了接連不斷的求救訊息，像是「因為暴雨變得像條河一樣」、「市谷站因暴雨淹沒了」及「地下鐵區域流進了大量的雨水」。

從其他「X」上有著「暴雨」標籤（#ゲリラ豪雨）發文可見，新宿站、大江戶線國立競技場站與山手線品川站等地出現了站內降雨、樓梯有如瀑布跟水洗電車等狀況。

根據日本氣象廳等消息來源，在直至晚間7時的1小時內，東京都港區就降下了約100公厘的雨量。另根據日媒報導，氣象廳與東京都廳都發出了「氾濫危險情報」，警告古川與澀谷川有氾濫的風險。

暴雨伴隨落雷，一度影響羽田機場航班起飛，東京交通動脈JR山手線列車一度停駛；東海道新幹線列車也因大雨區間停駛。