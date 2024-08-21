影／東京晚間降下暴雨 多處地鐵站內驚見「瀑布」與大水湧入
日本東京都21日晚間因為突發性暴雨來襲，導致東京Metro地鐵市谷站在內地多個車站出現驗票閘門與月台周邊被水淹的慘狀。
中日體育報報導，網友在「X」等社群媒體平台上傳影像，可見到水淹月台與大量雨水如瀑布般落到樓梯之上等，同時出現了接連不斷的求救訊息，像是「因為暴雨變得像條河一樣」、「市谷站因暴雨淹沒了」及「地下鐵區域流進了大量的雨水」。
南北線の市ヶ谷駅、滝が流れてます pic.twitter.com/3KzvlHbj2E— GZL｜コイチ (@koichinko) August 21, 2024
【市ヶ谷駅】地下鉄エリアに大量の雨水が流れ込むpic.twitter.com/rmFQQkx8RS— とれいんふぉ + (@Trainfo_Update) August 21, 2024
從其他「X」上有著「暴雨」標籤（#ゲリラ豪雨）發文可見，新宿站、大江戶線國立競技場站與山手線品川站等地出現了站內降雨、樓梯有如瀑布跟水洗電車等狀況。
新宿駅— 梨愛 (@RIEdaue) August 21, 2024
構内に《滝》が出現している
#ゲリラ豪雨 #新宿 pic.twitter.com/BloxT3Ztcq
大江戸線の国立競技場駅はゲリラ豪雨の影響で一部の出入り口が封鎖しています。— ピヨさと (@ecri_cmafukro) August 21, 2024
ゲリラ豪雨みなさん気をつけてください。#ゲリラ豪雨 pic.twitter.com/oiUau0FhMo
【品川駅】山手線内回りの10号車付近で電車の上から滝の状態で雨が降ってきているため、ホームドアの検知装置が誤検知してホームドアが再開閉する状況となっていたもよう。 pic.twitter.com/cO2RBfpajI— とれいんふぉ + (@Trainfo_Update) August 21, 2024
根據日本氣象廳等消息來源，在直至晚間7時的1小時內，東京都港區就降下了約100公厘的雨量。另根據日媒報導，氣象廳與東京都廳都發出了「氾濫危險情報」，警告古川與澀谷川有氾濫的風險。
暴雨伴隨落雷，一度影響羽田機場航班起飛，東京交通動脈JR山手線列車一度停駛；東海道新幹線列車也因大雨區間停駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言