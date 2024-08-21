東京降雨趨緩 羽田機場恢復起飛、新幹線復駛

日本東京今天晚間突發強降雨，一度造成羽田機場全面暫停地勤作業及航機起飛，JR山手線與東海道新幹線也一度停駛。目前天候已回穩，羽田機場、山手線及新幹線都恢復正常運作。

日本放送協會（NHK）報導，原本因大雨暫停地勤作業的東京羽田機場，因為天候回穩已在晚間7時30分前恢復作業，重新開放航機起飛。

朝日新聞報導，東京都港區附近今天降下逾百毫米猛烈大雨，日本氣象廳晚間7時對此發布「破紀錄短時間大雨情報」。

東京都世田谷區截至晚間6時10分止，降下52.5毫米的時雨量；氣象廳晚間6時52分針對世田谷區、神奈川縣橫濱市及川崎市等地發布大雨警報，並在晚間7時20分對東京都品川區發布「土石災害警戒情報」。

受到這場猛烈大雨影響，東京交通大動脈JR山手線列車從晚間6時50分起一度雙向停駛，並在晚間7時21分恢復列車行駛。

JR東海公司表示，大雨一度達到東海道新幹線雨量規定值，因此到晚間7時27分止區間停駛49分鐘。

東京消防廳表示，接獲數件通報指出有車輛因道路淹水受困。