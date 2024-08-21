傳法國與海外屬地齟齬 太平洋領袖延訪新喀里多尼亞
「太平洋島國論壇」主席、庫克群島總理布朗今天表示，太平洋島國領袖已延後造訪法國海外屬地新喀里多尼亞。據傳法國當局與新喀里多尼亞政府在許多方面起了爭執。
路透社報導，包括布朗（Mark Brown）和斐濟總理等3位領袖組成的代表團原本希望前往新喀里多尼亞，下週好在太平洋島國論壇（Pacific IslandsForum）領袖會議時回報。
布朗在聲明中表示，太平洋島國論壇3人領導小組的訪問，是應新喀里多尼亞總統馬普（Louis Mapou）之請，後來也取得了法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）首肯。
「但新喀里多尼亞有些關於正當法律程序和外交禮儀的問題，需要在3人領導小組訪問之前解決。」
聲明指出，太平洋島國論壇需要「解決論壇其他成員的疑慮」。
記者聯絡馬普辦公室詢問看法，並未獲得回覆。
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