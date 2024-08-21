日本氣象廳預測低壓將成颱 8/26恐襲本州島

日本氣象廳今天預測，目前位於馬里亞納群島的熱帶低氣壓，可能在未來24小時內生成今年第10號颱風，且從目前朝西北西行進方向來看，暴風圈有可能在8月26日接觸本州島陸地。

氣象廳今天下午4時5分公布的資訊顯示，下午3時位於馬里亞納群島的熱帶低氣壓預計在8月22日下午3時前生成颱風，以緩慢速度朝西北西行進，屆時中心氣壓1002百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

根據目前釋出的颱風路徑潛勢預測圖，氣象廳預測成颱後將直撲本州島，暴風圈可能在8月26日接觸日本陸地。

日本氣象協會表示，儘管熱帶低氣壓明天成颱後，到8月23日止的移動速度會很緩慢，但從8月24日到25日將經過小笠原群島近海北上，到26日時的強度將更為增強，並經日本南方海面朝北北西行進。

隨著未來成颱的第10號颱風北上，滯留在日本的鋒面活動將更為旺盛，有可能為日本部分地區帶來大雨或雷雨，民眾除了確認最新資訊，也應為可能發生的停電等狀況預做準備。