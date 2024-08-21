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被指為大陸間諜的華裔前市長傳潛逃出境 菲總統馬可仕要辦人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓丹轆省班班市的華裔市長愛麗絲．郭遭爆與一名2003年入境、名叫郭華蘋（Guo Hua Ping，音譯）中國大陸公民相符，被懷疑是中國間諜。資料照片／擷取自X
菲律賓丹轆省班班市的華裔市長愛麗絲．郭遭爆與一名2003年入境、名叫郭華蘋（Guo Hua Ping，音譯）中國大陸公民相符，被懷疑是中國間諜。資料照片／擷取自X

菲律賓丹轆省班班市華裔前市長愛麗絲．郭（Alice Guo）不只跟犯罪集團有牽扯，還被爆指紋跟一名20多年前入境的中國大陸公民相符，遭疑是中國間諜。但菲國官員近日承認，她在一個月前就已經神不知鬼不覺出境，引發菲國內部憤怒。馬可仕總統21日更表示，「有人將受罰」。

BBC報導，愛麗絲．郭據稱又名郭華蘋（音），被控允許人口走私集團和詐騙中心偽裝成線上賭場，在她擔任市長的班班市運作。參議員也指控愛麗絲．郭是中國大陸特工或間諜，理由是她對自己華裔背景相關問題的答案「含糊」。

菲國警方已對愛麗絲．郭提出刑事指控，反腐敗機構最近則以「嚴重不法行為」為由將她免職。菲國參議院專門委員會7月對她進行調查，並因她拒絕作證而下令逮捕，愛麗絲．郭自7月起就未曾公開露面。

根據路透20日的報導，菲律賓總統反組織犯罪委員會（PAOCC）發言人表示，根據各國的移民紀錄資訊，愛麗絲．郭7月18日從印尼抵達馬來西亞，同月21日抵達新加坡，8月18日自星國乘渡輪前往印尼巴淡島（Batam）。目前不清楚愛麗絲．郭何時出境，但委任律師堅稱她仍在國內。

BBC指出，愛麗絲．郭否認所有指控。菲國移民局稱她「非法」離境，而且躲過邊境檢查，該局則是經由情報來源得知她出國。

馬可仕總統表示，愛麗絲．郭離境「戳穿了破壞我國司法系統的貪腐，並且侵蝕了人民的信任」。他說，將「揭發辜負人民信任、幫助她逃亡的罪魁禍首」，也下令註銷她的菲國護照。

曾指控愛麗絲．郭是「假菲律賓人…一名中國公民，冒充菲律賓公民」與幫助離岸博彩運營商（Pogos）犯罪的參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）指出，愛麗絲．郭溜過移民檢查令人難以接受，「這個假菲律賓人真有膽，用菲律賓護照逃了」。

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「假菲律賓人」？菲國機關稱華裔市長指紋跟中國大陸公民相符

愛麗絲 菲律賓 馬可仕

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