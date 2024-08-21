星總理示警美中競爭為地緣隱憂 學者：管理風險是重點

新加坡總理黃循財示警美中緊張局勢加劇是地緣政治隱憂。學者今天表示，對新加坡來說，若各大市場互動沒有以往良好，獲利機會將受影響，重點在於如何面對及管理風險。

黃循財日前在國慶群眾大會發表演說，談及美中緊張局勢加劇，將對星國經濟與區域帶來衝擊，華府與北京之間緊張競爭是地緣政治隱憂，「相互猜疑和不信任將持續，影響國際貿易、安全與合作。身為一個完全依賴貿易和全球環境穩定的小國，我們定然受衝擊。」

他表示，無論11月美國總統選舉何人勝出，美國對中國的態度正變得強硬。

新加坡歷任政府向來希望提升在國際上的重要性，身為重要的國際運輸樞紐，各方代表到新加坡也十分便利。從烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）出訪亞洲尋求協助、美國前總統川普與北韓領導人金正恩過招，到「馬習」會晤，地點都在新加坡。

熟悉地緣政治的新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎向中央社分析，新加坡多次被選為重點峰會的地點，原因是新加坡本身沒有涉入太多國際爭端，通常不會是利害關係方的關鍵支持者或反對方。

他表示，新加坡自開埠以來常扮演中間人角色，各方勢力在此進行交易往來；而新加坡藉此吸引來自美國、歐洲、日本等國投資、技術服務或製造等項目，或是從中國進口物品進行加工後轉至世界各地。

莊嘉穎指出，隨著美中競爭加劇，中國推動「中國製造2025」計畫、美國有其「小院高牆」作法，歐洲部份國家也在科技領域對中國祭出限制，對新加坡而言，若各大市場的互動沒有以往良好，要從中獲利的機會與空間將受影響，重點在於需思考「怎麼去面對及管理這樣的風險」。

新加坡在軍事方面與美國多有交流，中國則是重要的貿易夥伴，與美中都維持良好關係是新加坡長久以來的要務。莊嘉穎表示，新加坡主要的投資來源是美國、歐盟及日本，中國則在貨品貿易部分佔比大，但在多邊貿易領域，新加坡與東協（ASEAN）成員國的貿易互動往來多於中國。

新加坡要在大國間有彈性空間需仰賴默契，隨著國際局勢不穩定性增加，包含新加坡在內的各國都面對不少直接和間接的壓力，為全球化量身定做的外交方針如何根據情勢進行微調，將是政府課題之一。