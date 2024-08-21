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日本最大在野黨9/23選主席 枝野幸男宣布參選

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉，將於9月7日公告、23日投開票。現年60歲的前代表枝野幸男今天召開記者會，率先宣布參選。路透 路透社
日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉，將於9月7日公告、23日投開票。現年60歲的前代表枝野幸男今天召開記者會，率先宣布參選。路透 路透社

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉，將於9月7日公告、23日投開票。現年60歲的前代表枝野幸男今天召開記者會，率先宣布參選。

時事通信社報導，有關這場將在9月舉行的立憲民主黨代表選舉，除了50歲現任代表泉健太正準備尋求連任外，67歲前首相野田佳彥表示「將深思熟慮」，未排除參選可能；53歲前政調會長小川淳也的名字也被提起。

「每日新聞」報導，枝野是黨內宣布參選的第一人。

枝野今天在記者會上談到執政黨自民黨內爆發派閥「小金庫」醜聞時說：「國民現在要求新的政治選項，為了在下一次眾議院大選中接受這種民意，我將使立憲民主黨成為取代自民黨、引領新時代的國民政黨。」

此外，他提出具體的政策包含修法導入「選擇性夫婦不同姓制度」（讓夫婦在結婚時可選擇是否同姓氏）、讓同性婚姻在法規上成為可能，及政治獻金募款餐會「以1日圓為單位」公開收入。

報導指出，自民黨總裁（黨主席）選舉將在9月27日投開票，目前已超過10人有意參選，立憲民主黨內對代表選舉可能因此不受關注的危機感也日益強烈。

由枝野擔任顧問的黨內最大團體議員及地方議員等人，過去一段時間不斷要求枝野參選代表。

枝野1993年首度當選眾議員，目前進入第10個任期，曾在舊民主黨政府時期擔任內閣官房長官，負責因應2011年發生的311大地震（東日本大震災）。

民主黨 自民黨

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