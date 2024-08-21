快訊

技嘉集團創辦人劉明雄凌晨安詳辭世 享壽64歲

懶人包／任天堂博物館10月2日開幕「門票抽選制」！預約教學、價格一次看 這1物千萬別丟

要求民進黨員私生活「克制、檢點」 賴清德說重話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青瓦台魔咒再發威！文在寅前女婿涉貪 前幕僚長出庭應訊

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓檢方近期調查前總統文在寅的前女婿涉嫌「入職泰國易斯達航空享有特殊優惠」一案，文在寅的前幕僚長任鐘皙20日以證人身分出庭應訊，並譴責檢方調查為「政治報復」。美聯社
南韓檢方近期調查前總統文在寅的前女婿涉嫌「入職泰國易斯達航空享有特殊優惠」一案，文在寅的前幕僚長任鐘皙20日以證人身分出庭應訊，並譴責檢方調查為「政治報復」。美聯社

南韓檢方近期調查前總統文在寅的前女婿涉嫌「入職泰國易斯達航空享有特殊優惠」一案，文在寅的前幕僚長任鐘皙（Im Jong-seok，音譯）20日以證人身分出庭應訊，並譴責檢方調查為「政治報復」。

南韓全州地方檢察廳日前從法院取得對文在寅夫婦的金融帳戶進行追查的扣押搜查令，以調查文在寅夫婦是否在其前女婿徐某涉嫌入職泰國易斯達航空享有特殊優惠一案中給予協助。

檢方認為，前共同民主黨議員李相稷2018年3月被任命為中小風險企業振興公團（KOSME）理事長後，於同年7月讓沒有航空界工作經驗的徐某擔任自己為實際所有人的泰國易斯達航空的高管，並令其員工幫助徐某一家移居泰國，這些都被檢方懷疑是讓李相稷擔任重量級公職的理事長職位的代價。

韓聯社報導，任鐘皙當地時間20日下午1時半抵達全州地方檢察廳辦公室，以證人身分出庭應訊。任鐘皙曾於2017年5月至2019年1月擔任文在寅的首席秘書。

據報導，檢察官詢問任鐘皙是否在李相稷2018年獲任命為中小風險企業振興公團理事長過程中發揮作用。李相稷為南韓廉價航空公司易斯達和子公司泰國易斯達航空創辦人。

在進入檢察廳之前，任鐘皙向記者表示，針對前政府的調查顯然「過度且政治化」，似乎反映了南韓總統尹錫悅的意圖，他隨後警告，倘若政治報復性調查持續下去，大家都會不滿。

南韓 文在寅 泰國

延伸閱讀

台人留學泰國夯！10年申請人數增近6倍 文化、生活費低是主因

台東女婿葉心言陪妻返鄉務農 3度拿下釋迦評鑑冠軍

高虹安案只要無罪、不要緩刑 「水母」王郁文涉貪466元上訴了！

綠議員涉貪鄉民放炮「慶祝」挨告逆轉無罪..法官這樣說

相關新聞

青瓦台魔咒再發威！文在寅前女婿涉貪 前幕僚長出庭應訊

南韓檢方近期調查前總統文在寅的前女婿涉嫌「入職泰國易斯達航空享有特殊優惠」一案，文在寅的前幕僚長任鐘皙（Im Jong-...

絕非另一次新冠疫情！WHO：M痘疫情可控 毋須封城

非洲M痘（舊稱：猴痘）疫情持續擴散，對此，世界衛生組織（WHO）20日表示，M痘並非另一次新冠疫情，因目前針對此種病毒和...

北韓人千方百計脫逃 不滿情緒恐壓垮金正恩政權

北韓領導人金正恩為遏止人民脫逃至南韓，下令擴建邊界圍牆、再度武裝起崗哨，並埋下更多的地雷。然而，這仍阻止不了北韓人發揮創...

斯洛伐克前總理：斯國曾依賴俄國便宜能源 付慘痛代價

凱達格蘭論壇今天登場，斯洛伐克前總理黑格爾（Eduard Heger）受邀發表演講。他指出，歐洲國家在能源供應上長年依賴...

法國宣布捐10萬劑M痘疫苗 國內設232處接種站

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）今天表示，法國除了將捐10萬劑M痘（mpox）疫苗給遭這起公衛緊急事件影響的...

國會亂政的毀憲指南：波蘭民粹政黨的司法侵蝕記

民主社會的維持，賴於法治的落實，憲政秩序保障了立法、行政與司法三權分立且制衡，免於權力過度集中。在中東歐各國，民粹主義政黨掌握國會之後，多番向司法系統開刀，原因就鑑於此——而司法權被國會濫權所破壞的慘痛過程，足為民主台灣的殷鑑警告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。