快訊

與女友吵架又找嘸人 狠心生父將滿月男嬰棄置錢櫃門口

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

遊日必看！記名Suica西瓜卡、PASMO 9月1日復活開賣 還有2大交通卡買得到

整理包／打不過就結盟？盤點美歐內容媒體集團與AI業者的競合態勢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Vogue母公司康泰納仕（Condé Nast）和OpenAI簽署內容協議。美聯社
Vogue母公司康泰納仕（Condé Nast）和OpenAI簽署內容協議。美聯社

人工智慧（AI）業者運用媒體內容訓練其大型語言模型的爭議遲未平息，但面對這個勢不可當的趨勢，近來愈來愈多媒體業者選擇與AI業者結盟，最新一樁合作為Vogue母公司康泰納仕（Condé Nast）和OpenAI簽署內容協議，但也有媒體集團試圖捍衛自身事業，以下盤點內容媒體業者和AI公司之間的競合態勢：

選擇合作：

康泰納仕（Condé Nast）

與OpenAI簽署多年合作協議，允許在ChatGPT與SearchGPT原型等OpenAI產品內，顯示Vogue、紐約客（The New Yorker）、Condé Nast Traveler、GQ、建築文摘（Architectural Digest）、浮華世界（Vanity Fair）、Wired及好胃口（Bon Appétit）等媒體的內容。

英國金融時報（FT）

與OpenAI合作，允許OpenAI運用FT的材料生成文字、圖像及代碼，並讓ChatGPT用FT文章的簡短摘要回答用戶問題，同時提供文章連結。

FT也同意將內容授權給生成式AI新創公司Prorata.ai，根據內容使用次數計費。

德國Axel Springer

與OpenAI合作，允許ChatGPT出現旗下Politico、Business Insider、德國畫報（Bild）與世界報（Welt）等媒體的內容摘要，並標註來源與連結，同時允許OpenAI以其內容訓練未來的產品。Axel Springer也能以OpenAI的技術打造自家AI產品。

Axel Springer擴大與微軟的合作協議，涵蓋AI、內容、廣告及雲端運算，在AI層面，雙方將共同開發新的AI驅動聊天體驗。

Axel Springer也同意將內容授權給生成式AI新創公司Prorata.ai，根據內容使用次數計費。

WSJ母公司新聞公司

與OpenAI合作，允許OpenAI的大型語言模型使用旗下美國、英國及澳洲主要新聞品牌的內容，涵蓋美國華爾街日報（WSJ）、巴隆金融周刊（Barron's）、MarketWatch、投資人商業日報（IBDaily）、FN及紐約郵報（New York Post），英國泰晤士報（The Times）、周日泰晤士報（The Sunday Times）、太陽報（The Sun），還有澳洲人報（Australian）、news.com.au、The Courier Mail、The Advertiser及the Herald Sun等。

不過，這項協議不包含福斯新聞公司（Fox News）或新聞公司其他事業的內容，例如數位不動產服務或HarperCollins。

美聯社

與OpenAI合作，允許OpenAI取得美聯社自1985年來的內容檔案授權，美聯社則能使用OpenAI的技術。

大西洋月刊（The Atlantic）

與OpenAI簽署戰略內容與產品協議，旗下文章將出現在OpenAI的ChatGPT和其他產品內，並適當標明資訊來源與網站連結，產品團隊也能「優先使用」OpenAI技術，以實驗開發產品和功能。

大西洋月刊也同意將內容授權給生成式AI新創公司Prorata.ai，根據內容使用次數計費。

時代雜誌（Time）

與OpenAI簽署多年內容協議與戰略合作，OpenAI能取用其101年之久的歷史檔案、以及目前的新聞報導引述內容，並提供連回網站的連結，時代雜誌也能使用OpenAI的技術，打造自家產品。

時代雜誌也加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據提及媒體內容的互動抽成。

時人母公司Dotdash Meredith

擁有時人（People）、Instyle及Investopedia等40多種媒體，與OpenAI簽署多年協議，將讓旗下內容與連結出現在ChatGPT的回答內，除了提供Dotdash網站的即時資訊，也允許OpenAI以其內容訓練大型語言模型，在開發消者AI產品和AI情境廣告工具時，將獲得OpenAI的協助。

Vox媒體公司

與OpenAI簽署戰略內容與產品合作協議，旗下的Vox、The Verge、Eater、New York Magazine、The Cut、Vulture及SB Nation等媒體內容將出現在ChatGPT內，也能使用OpenAI的技術，在第一方數據平台Forte開發更強的創意優化與瞄準讀者的工具。

企業商情巨擘Informa

與微軟簽署非獨家的合作夥伴與內容取用協議，初期費用1,000萬美元，及接著的三種經常性年度費用。

法國世界報（Le Monde）

與OpenAI合作，允許ChatGPT出現旗下內容的特定摘要，並提供原始文章連結，也允許內容用於訓練OpenAI的模型。

西班牙Prisa媒體公司

出版El País、Cinco Días、As及西班牙文版荷芬頓郵報El Huffpost等媒體，與OpenAI合作，允許ChatGPT出現旗下內容的特定摘要，並提供原始文章連結，也允許內容用於訓練OpenAI的模型

網路論壇Reddit

與OpenAI簽署即時內容取用協議，允許OpenAI的ChatGPT和其他新產品出現Reddit的討論內容，並將使用OpenAI的大型語言模型打造應用程式，OpenAI也加入成為Reddit的廣告夥伴。

已與Google簽署類似的內容授權協議，允許以其內容訓練AI工具。

圖庫Shutterstock

與OpenAI簽署六年協議，允許OpenAI取得大量的圖像、影音、音樂其相關元數據（metadata）用於訓練，Shutterstock則能「優先使用」OpenAI的新技術，並在其平台內直接提供DALL-E的文字生成圖像能力

財星（Fortune）

同意將內容授權給生成式AI新創公司Prorata.ai，根據內容使用次數計費。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）

加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據提及媒體內容的互動抽成。

Entrepreneur

加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據提及媒體內容的互動抽成。

非營利新聞網站The Texas Tribune

加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據內容使用次數計費。

WordPress.com母公司Automattic

加入Perplexity AI的營收分潤計畫，根據提及媒體內容的互動抽成。

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）

與OpenAI合作推動新聞室AI觸媒（Newsroom AI Catalyst）計畫，協助各媒體新聞部加快採用與執行AI，以提高效率與內容品質。這項計畫與歐洲、亞太、拉美及南亞的128家媒體新聞室合作，每組團隊都有三個月時間學習模組、實作工作坊、迷你黑客松並展示產品，也須提出如何推出AI的明確計畫。

路透

湯森路透執行長哈斯克（Steve Hasker）表示，已和AI業者達成「一些」協議，允許用路透的新聞內容訓練AI模型。

捍衛自身事業：

紐約時報

控告OpenAI與微軟侵害著作權，尋求賠償、回復原狀及成本，並要求摧毀所有以其內容訓練的大型語言模型。

Getty Images

在英國控告Stability AI，主張Stability AI未經授權，便違法複製並處理上百萬張受版權保護的影像

非營利新聞機構調查報導中心（CIR）

在紐約提告，控告OpenAI與微軟侵權的「剝削作為」。

美國八家日報

Alden全球資本公司旗下的八家日報控告OpenAI和Microsoft，包括紐約日報（New York Daily News）、芝加哥論壇報（Chicago Tribune）、奧蘭多前哨報（Orlando Sentinel）、佛州太陽前哨報（Sun-Sentinel）、聖荷西信使報（Mercury News）、丹佛郵報（Denver Post）、橘郡紀事報（Orange County Register）及聖保羅先鋒報（St. Paul Pioneer Press）。

美國三家進步派數位新聞媒體

The Intercept、Raw Story及Alter Net控告OpenAI，拒絕以其文章訓練ChatGPT，The Intercept也控告微軟。

ChatGPT OpenAI 紐約時報

延伸閱讀

OpenAI與Vogue母公司簽署內容合作協議 擴增媒體夥伴陣容

微軟安謀架構AI PC將爆發 明年出貨量看增5.3倍

「爸爸，他們在幹什麼？」 上海展覽現「18禁」性愛模型 嚇壞家長

分歧無法調和、創始團隊銳減 OpenAI「加速」之路隂霾籠罩

相關新聞

絕非另一次新冠疫情！WHO：M痘疫情可控 毋須封城

非洲M痘（舊稱：猴痘）疫情持續擴散，對此，世界衛生組織（WHO）20日表示，M痘並非另一次新冠疫情，因目前針對此種病毒和...

國會亂政的毀憲指南：波蘭民粹政黨的司法侵蝕記

民主社會的維持，賴於法治的落實，憲政秩序保障了立法、行政與司法三權分立且制衡，免於權力過度集中。在中東歐各國，民粹主義政黨掌握國會之後，多番向司法系統開刀，原因就鑑於此——而司法權被國會濫權所破壞的慘痛過程，足為民主台灣的殷鑑警告。

青瓦台魔咒再發威！文在寅前女婿涉貪 前幕僚長出庭應訊

南韓檢方近期調查前總統文在寅的前女婿涉嫌「入職泰國易斯達航空享有特殊優惠」一案，文在寅的前幕僚長任鐘皙（Im Jong-...

斯洛伐克前總理：斯國曾依賴俄國便宜能源 付慘痛代價

凱達格蘭論壇今天登場，斯洛伐克前總理黑格爾（Eduard Heger）受邀發表演講。他指出，歐洲國家在能源供應上長年依賴...

法國宣布捐10萬劑M痘疫苗 國內設232處接種站

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）今天表示，法國除了將捐10萬劑M痘（mpox）疫苗給遭這起公衛緊急事件影響的...

印度國防支出GDP占比高於中國大陸 卻被指錢沒花在刀口

飽受國內與邊界安全困擾的印度，日前公布2024財年至2025財年國防預算，總金額達6.21兆盧比（約台幣2.43兆元），占中央總預算12.9%，讓國防部成為各部會中預算最高的單位。若與前一財年的國防預算相比，印度今年國防預算成長約4.79%；相較於2022財年至2023財年，今年成長更達18.43%。 英國智庫國際戰略研究所研究員勒維斯克（Antoine Levesques）指出，此一數字除反映印度與巴基斯坦長期緊張造成安全情勢嚴峻外，中國大陸因擁有較大經濟規模與更高的國防支出，成為印度最重大國防挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。