聽新聞
test
0:00 / 0:00
絕非另一次新冠疫情！WHO：M痘疫情可控 毋須封城
非洲M痘（舊稱：猴痘）疫情持續擴散，對此，世界衛生組織（WHO）20日表示，M痘並非另一次新冠疫情，因目前針對此種病毒和控制方法已有許多瞭解，強調毋須封城方式阻止擴散。
半島電視台報導，WHO歐洲區總監主任克魯格（Hans Kluge）當地時間20日表示，M痘病毒的第一分支的子分支病毒株「Clade 1b」擴散，引發WHO發布「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），雖然仍須對這種病毒株進行更多研究，不過M痘是能被控制的。
克魯格於日內瓦透過視訊於向媒體說，「M痘並非新的新冠病毒」、「我們知道如何控制M痘，以及在歐洲地區完全消除其傳播所需的步驟，M痘對於一般民眾造成風險很低，認為毋須以封城手段阻止擴散。
克魯格說，目前M痘主要的傳播途徑仍是透過皮膚的密切接觸，而在家中或醫院等環境中，處於急性M痘感染階段的人，尤其是口腔出現水泡者，有可能透過飛沫將病毒傳染給密切接觸者。他說：「傳播方式仍不清楚，還需進行更多研究。」
WHO發言人表示，世衛組織不建議使用口罩。也不建議大規模接種疫苗，若疫情爆發時將為高危險群施打疫苗。
報導提到，M痘是一種病毒傳染，會造成膿腫和類似流感的症狀，通常是輕微的，但也可能致命。病毒株「Clade 1b」引起全球關注，因為它似乎更容易透過日常密切接觸傳播，致死率高於前年主要影響歐美國家的「Clade IIb」病毒株（致死率0.2％）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言