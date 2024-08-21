絕非另一次新冠疫情！WHO：M痘疫情可控 毋須封城

非洲M痘（舊稱：猴痘）疫情持續擴散，對此，世界衛生組織（WHO）20日表示，M痘並非另一次新冠疫情，因目前針對此種病毒和控制方法已有許多瞭解，強調毋須封城方式阻止擴散。

半島電視台報導，WHO歐洲區總監主任克魯格（Hans Kluge）當地時間20日表示，M痘病毒的第一分支的子分支病毒株「Clade 1b」擴散，引發WHO發布「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），雖然仍須對這種病毒株進行更多研究，不過M痘是能被控制的。

克魯格於日內瓦透過視訊於向媒體說，「M痘並非新的新冠病毒」、「我們知道如何控制M痘，以及在歐洲地區完全消除其傳播所需的步驟，M痘對於一般民眾造成風險很低，認為毋須以封城手段阻止擴散。

克魯格說，目前M痘主要的傳播途徑仍是透過皮膚的密切接觸，而在家中或醫院等環境中，處於急性M痘感染階段的人，尤其是口腔出現水泡者，有可能透過飛沫將病毒傳染給密切接觸者。他說：「傳播方式仍不清楚，還需進行更多研究。」

WHO發言人表示，世衛組織不建議使用口罩。也不建議大規模接種疫苗，若疫情爆發時將為高危險群施打疫苗。

報導提到，M痘是一種病毒傳染，會造成膿腫和類似流感的症狀，通常是輕微的，但也可能致命。病毒株「Clade 1b」引起全球關注，因為它似乎更容易透過日常密切接觸傳播，致死率高於前年主要影響歐美國家的「Clade IIb」病毒株（致死率0.2％）。