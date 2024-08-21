北韓人千方百計脫逃 不滿情緒恐壓垮金正恩政權

北韓領導人金正恩為遏止人民脫逃至南韓，下令擴建邊界圍牆、再度武裝起崗哨，並埋下更多的地雷。然而，這仍阻止不了北韓人發揮創意，逃之夭夭。

美國「華爾街日報」報導，昨天一早發生最新一起讓人驚嘆的脫北事件：一名北韓士兵徒步穿越戒備森嚴的兩韓非軍事區（Demilitarized Zone）、奔向自由，是自2019年以來首位投誠的現役軍人。

而北韓受保護階級近來投誠案例逐步增加的趨勢，證實了外界一項評估，也就是金正恩目前忙於因應的這股不滿情緒，最終可能會威脅到他的實權。此時的北韓糧食短缺、經濟因制裁而受創、人權進一步惡化。金正恩政權近年來為了遏止平民逃跑，不僅加強戒備，更不惜下令將人當場擊斃。

然而，極少數有辦法出走的北韓人當中，有愈來愈多人見機就跑。根據南韓統一部數據，北韓外交官和海外學生等這類所謂的菁英階級，投誠人數已達近年來新高。

而昨天跨境投誠的這名身分不詳北韓士兵，從長約240公里、寬逾3公里的非軍事區最東端進入南韓。據當地媒體引述不具名官員的話指出，這名脫北士兵據信20多歲，軍銜相對較低。他這一路很可能必須繞過鐵絲網、穿過地雷區，還得神不知鬼不覺躲避巡邏官兵視線，最後在南韓士兵引導下走向自由的最後一步。

有軍人投誠，戳破了金正恩把北韓呈現成社會主義天堂的希望。

過去在脫北者重新安置援助中心擔任主任的姜東浣（Kang Dong-wan，音譯）說，不滿情緒高升是顯而易見的，因為有愈來愈多人不顧邊境管控，選擇極端路線來脫逃。

現任南韓東亞大學（Dong A University）教授的姜東浣說：「邊境設下的種種屏障，足以證明金氏政權知道境內這股不滿情緒，也希望遏止投誠潮。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，每年有超過1000名北韓人轉至南韓。但根據首爾當局的數據，2024上半年只有105人，而2023一整年人數更不到200。

人數雖變少，但選的路線卻更異於以往。這個月稍早，一名北韓人於退潮期間成功徒步跨越西部海上邊界，抵達附近的南韓島嶼；去年有一群北韓人搭乘木船越過海上邊界，另有一名駐古巴的北韓外交官大膽逃往南韓。

金正恩已經講明最不希望人民跑到南韓，除了於1月將南韓列為北韓頭號敵人、擴大掃蕩南韓作品，還切斷雙邊所有聯絡管道。

南韓統一部部長金暎浩6月曾告訴國會議員說：「北韓人民對政權的不信任，似乎正在加劇。」而北韓領導人變更兩韓政策的舉動，是希望藉此把對北韓困境的不滿情緒，重新轉移到南韓身上。