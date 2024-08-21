仙賓暗沙緊張升高 菲海軍：不會成南海新衝突點

中國與菲律賓的海警船艦日前在仙賓暗沙周邊海域發生碰撞，導致南海緊張局勢再次升高，但菲律賓軍方並不認為仙賓暗沙會成為南海區域新的潛在衝突爆發點。

中國海警船於19日清晨在仙賓暗沙（Sabina Shoal）周邊海域與菲律賓2艘海岸防衛隊船艦發生碰撞，雙方互控危險航行操作與蓄意碰撞。

但菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）昨天在記者會上表示，「仙賓暗沙不會是新的衝突爆發點。」

崔尼代說，中國人民解放軍海軍、中國海警以及海上民兵的非法、恫嚇、侵犯性與欺騙性行動，是「西菲律賓海」動盪的源頭。

西菲律賓海是菲國對於己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲國向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

崔尼代認為，中方的行動將會保持在引發衝突的門檻之下，北京意在不費一彈的情況下控制南海，不至於把緊張局勢升高到引爆衝突。

他說：「這是中國的戰鬥思維。」

在19日的碰撞事件之前，菲律賓與中國已在黃岩島（Scarborough Shoal）、仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）一帶發生多次衝突，這兩處一直被觀察人士認為是中菲之間在南海的潛在衝突爆發點。

另一方面，菲律賓海軍資料顯示，出現在西菲律賓海的中國船隻持續增加，在8月13日至19日的7天之中有129艘，較前一週的92艘為多。

在這129艘當中，有13艘是中國海軍軍艦、18艘是海警船，98艘為海上民兵的船隻。

根據國防安全研究院學者的定義，海上民兵是中國組織、發展與控制的武裝力量，成員包括漁民，每年受額外軍事訓練，在必要時受召集，利用非軍非警的特殊身分執行準軍事任務，如通訊、間諜及騷擾他國船隻等。