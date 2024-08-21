快訊

搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

林宜瑾國會辦公室一早遭檢調搜索 疑與助理費有關

日本羽賽／3連勝世錦賽金牌！「羽球王子」王子維闖頭關

世衛：M痘疫情非另一次COVID 傳染能夠被控制

中央社／ 日內瓦/達卡20日綜合外電報導
WHO歐洲區辦事處主任克魯格表示M痘傳染能夠被控制。 美聯社
WHO歐洲區辦事處主任克魯格表示M痘傳染能夠被控制。 美聯社

世界衛生組織（WHO）今天指出，M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情並非另一次COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因為對這種病毒及控制方法已有諸多了解。

綜合法新社和路透社報導，WHO歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，M痘病毒第一分支的子分支（Clade 1b）擴散，引發WHO宣布為國際關注公共衛生緊急事件，儘管對抗這種病毒株仍需投入更多研究，但M痘傳染能夠被控制。

克魯格說：「M痘並非新的冠狀病毒疾病。」

他在日內瓦透過視訊連結向媒體簡報說明：「我們知道如何控制M痘擴散。而且，在歐洲地區，遏制M痘傳染所需的步驟已備齊。」

2022年7月，WHO因嚴重性較低的M痘病毒第二分支的子分支（Clade 2b）擴散而宣布為國際衛生緊急事件，這個病毒主要影響男與男性行為者。M痘疫情警報於2023年5月解除。

克魯格表示，一般人面臨M痘的風險性不高。「我們是否要在WHO歐洲地區實施封鎖，（這像）是另一次COVID-19嗎？答案顯然是『不』。」

M痘病毒第一分支的子分支，主要是經由成人性關係傳染。

他說：「傳染方式仍有些不明，還需從事更多研究。」

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）指出，WHO不建議使用口罩。

他說：「我們不建議大規模接種疫苗。我們建議在疫情爆發時為高風險族群施打疫苗。」

因憂心M痘病毒第一分支的子分支在剛果民主共和國（DR Congo）感染病例增加，並擴散至鄰近國家，WHO於8月14日宣布此為國際關注公共衛生緊急事件。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centres for DiseaseControl and Prevention）今天指出，剛果民主共和國和其他非洲國家可能近日開始施打M痘疫苗。

非洲疾病管制暨預防中心一直與出現M痘疫情的國家合作，制定物流和溝通策略以推出疫苗，這些疫苗將在歐洲聯盟（EU）、疫苗製造商巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）、美國和日本做出承諾後運抵。

非洲疾病管制暨預防中心負責人卡塞亞（JeanKaseya）表示：「我們尚未開始接種疫苗，如果一切到位，我們將在近日施打。下週末，疫苗將開始運抵剛果民主共和國和其他國家。」

根據這個非洲最高公衛機構，非洲國家過去一週新增1400多起M痘病例，自今年起，12個非洲國家檢測感染病例已接近1萬9000例。

M痘 疫苗 病毒

延伸閱讀

M痘疫苗打氣升35% 疾管署22日討論是否放寬接種

避免帶狀疱疹疼痛 花蓮6醫院29診所可自費打疫苗

M痘疫苗接種人次創3個月新高 羅一鈞：民眾風險意識升

非洲M痘疫情急遽上升 外交部更新7國旅遊警戒

相關新聞

德語媒體：中國押錯了寶？

中國在中東地區衝突中的斡旋一度令國際社會刮目相看。但對調停的效果，甚至中國國內輿論也產生了懷疑。同時越來越多的中國人在問，在俄烏戰爭中，北京是否選錯了邊？

泰國前總理戴克辛涉犯冒犯君主罪 庭審排在1年後

泰國前總理戴克辛因涉犯冒犯君主罪遭到起訴，刑事法院昨天開庭審理此案，法官審視了證據和證人名單之後，決定將下一次的庭審排在...

世衛：M痘疫情非另一次COVID 傳染能夠被控制

世界衛生組織（WHO）今天指出，M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情並非另一次COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因為對...

韓政府擬提高醫生自行開業門檻 引發醫界反彈

韓國政府為強化醫生臨床實習經驗，正研擬新增「診療執照」，要求除醫生執照外還須取得診療執照，才能獨立開業；但這項政策立刻遭到醫界大力反彈。

遊艇遇水龍捲沉沒 摩根士丹利國際董事長伉儷失蹤

義大利西西里島外海昨天清晨發生遊艇沉沒事故，英國保險公司Hiscox今天表示，失蹤者中包括摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫和他的妻子。

中菲再爆南海海巡衝突 外交部呼籲雙方保持克制

中國海警船與菲律賓海巡署船艦19日在南海仙賓暗沙周邊海域發生碰撞，導致兩艘菲國海巡船艦受損並危及人員安全。外交部今呼籲雙方保持克制，以和平方式解決紛爭，勿使用武力，以避免加劇區域緊張情勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。