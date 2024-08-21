世衛：M痘疫情非另一次COVID 傳染能夠被控制

世界衛生組織（WHO）今天指出，M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情並非另一次COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因為對這種病毒及控制方法已有諸多了解。

綜合法新社和路透社報導，WHO歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，M痘病毒第一分支的子分支（Clade 1b）擴散，引發WHO宣布為國際關注公共衛生緊急事件，儘管對抗這種病毒株仍需投入更多研究，但M痘傳染能夠被控制。

克魯格說：「M痘並非新的冠狀病毒疾病。」

他在日內瓦透過視訊連結向媒體簡報說明：「我們知道如何控制M痘擴散。而且，在歐洲地區，遏制M痘傳染所需的步驟已備齊。」

2022年7月，WHO因嚴重性較低的M痘病毒第二分支的子分支（Clade 2b）擴散而宣布為國際衛生緊急事件，這個病毒主要影響男與男性行為者。M痘疫情警報於2023年5月解除。

克魯格表示，一般人面臨M痘的風險性不高。「我們是否要在WHO歐洲地區實施封鎖，（這像）是另一次COVID-19嗎？答案顯然是『不』。」

M痘病毒第一分支的子分支，主要是經由成人性關係傳染。

他說：「傳染方式仍有些不明，還需從事更多研究。」

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）指出，WHO不建議使用口罩。

他說：「我們不建議大規模接種疫苗。我們建議在疫情爆發時為高風險族群施打疫苗。」

因憂心M痘病毒第一分支的子分支在剛果民主共和國（DR Congo）感染病例增加，並擴散至鄰近國家，WHO於8月14日宣布此為國際關注公共衛生緊急事件。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centres for DiseaseControl and Prevention）今天指出，剛果民主共和國和其他非洲國家可能近日開始施打M痘疫苗。

非洲疾病管制暨預防中心一直與出現M痘疫情的國家合作，制定物流和溝通策略以推出疫苗，這些疫苗將在歐洲聯盟（EU）、疫苗製造商巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）、美國和日本做出承諾後運抵。

非洲疾病管制暨預防中心負責人卡塞亞（JeanKaseya）表示：「我們尚未開始接種疫苗，如果一切到位，我們將在近日施打。下週末，疫苗將開始運抵剛果民主共和國和其他國家。」

根據這個非洲最高公衛機構，非洲國家過去一週新增1400多起M痘病例，自今年起，12個非洲國家檢測感染病例已接近1萬9000例。