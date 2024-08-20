德語媒體：中國押錯了寶？

中國在中東地區衝突中的斡旋一度令國際社會刮目相看。但對調停的效果，甚至中國國內輿論也產生了懷疑。同時越來越多的中國人在問，在俄烏戰爭中，北京是否選錯了邊？

柏林出版的《日報》發表題為「錯誤的賭注」的分析文章指出，在相當長一段時間裡，中國把自己視為戰爭舞台上為俄羅斯和巴勒斯坦人的出力的調停人。「但現在，北京對此產生了懷疑。」文章寫道：

「一開始邏輯似乎很簡單：北京政治層對不久前促成哈馬斯與法塔赫簽署《北京宣言》相當驕傲。中國對自己扮演的中東衝突調停人以及巴勒斯坦人民的堅定支持者的角色很滿意。

但幾周之後，哈馬斯的政治首領哈尼耶就在德黑蘭被謀殺。極端激進的哈馬斯在其繼任辛瓦爾領導下，以更堅定的「聖戰者」形象示人。一位猶太知識分子評論道，北京宣言可以說「一文不值」。中國外交部之後的聲明讀起來就像是間接證實了這一評論。儘管聲明譴責作為政治手段的刺殺行為，但以往少不了的有關中國支持巴勒斯坦人民正義事業的表述卻不見了。

在中國，人們私下開始了一場討論──在眼下最受關注的戰爭中，到底應該支持哪一方？出於何種理由？又該如何支持？在烏克蘭戰爭問題上事情也出現了變化。在歌德學院的協助下，中國在北京舉辦了一次烏克蘭電影周，以展示對烏克蘭人民的善意。之前高調的對普亭針對北約東擴採取的「特別軍事行動」的支持又在哪裡呢？在中共的文件裡，現在必須用放大鏡仔細搜尋才能找到類似的表述。而迄今中國與俄羅斯之間的紐帶幾乎是不可撼動的。

人們開始自問──在官媒上還不像社交媒體上那麼直接：「如果我們知道我們支持俄羅斯不是因為他們的正義之舉，而是因為沒有他們我們不得不獨自應對西方，那麼如果普亭領導的俄羅斯人一再失敗，這一切又有什麼意義呢？難道我們不是會更加孤立，而且招致西方更多的憎惡嗎？隨著烏克蘭軍隊開進俄羅斯，這一懷疑進一步加強。帶著這樣的問題，烏克蘭電影周可以被解讀為一個突兀的和解姿態：寧願支持對的一方，而不是跟在失敗者身後示好。」

中國感覺受到挑釁

「兩艘德國軍艦在等待柏林的命令，告訴他們要不要在9月份航行穿越台灣海峽。」《每日鏡報》關注了德國海軍在亞太海域的行動。

如果命令下達，這將是德國海軍數十年來第一次駛入這條水道，「可能將造成與中國之間的緊張」。德國海軍印太區艦隊指揮官舒爾茨（Axel Schulz）少將周一受訪時表示，決定尚未做出。

這篇題為「中國感覺受到挑釁」的報導引述了舒爾茨的話：「我們的目的是，表明立場，在地顯示德國站在我們的伙伴、朋友和盟友一邊，為維護基於規則的國際秩序、為和平解決有關領土爭端的衝突、為海上貿易通道的自由做出努力。」

「對於德國即將做出的這一決定，北京外交部敲響了警鐘。外交部發言人表示，台灣是中國的內政問題，不承認台獨是地區穩定的關鍵。『中方一貫反對打著航行自由的幌子，損害中國的領土主權和安全，』她對記者強調。

美國和包括加拿大在內的其他國家過去數周也曾派遣軍艦通過台灣海峽。對德國海軍來說，這將是2002年以來第一次穿越台海。中國聲稱對將中國和台灣分隔開的這條近180公里長的海峽擁有管轄權。台灣和美國稱該海峽是國際水道。在有可能通過這一水道之前，德國的護衛艦巴登-符騰堡號和補給艦法蘭克福號周二會在東京靠岸。」

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