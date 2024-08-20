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菲律賓小鎮華裔前市長被指潛逃出境 護照遭註銷

中央社／ 馬尼拉20日綜合外電報導

遭查出是中國公民的菲律賓小鎮班班前市長郭華萍疑似與中國犯罪集團有關聯，而遭到調查，如今她被發現已潛逃出境，菲律賓總統府今天下令註銷她的護照。

路透社報導，菲律賓總統反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organised Crime Commission，PAOCC）的一名發言人表示，根據相關國家的出入境紀錄，又名艾莉絲．郭（Alice Guo）的郭華萍7月18日從印尼抵達馬來西亞，同月21日再抵達新加坡，本月18日又從新加坡搭乘渡輪前往印尼巴淡島（Batam）。

菲律賓總統府「為維護正義」，今天向菲國司法部長和外交部長發出照會，指示「採取適當行動註銷」郭華萍的護照。

目前不清楚郭華萍是哪一天離開菲律賓，但她的律師大衛（Stephen David）堅稱她仍在境內。她對遭受的指控一概否認。

大衛透過聲明表示：「鑒於沒有進一步證據證明她確實已經離境，我們依舊本於善意信賴客戶所做的保證。」此外他未提供更多資訊。

印尼移民總局以事涉隱私為由婉拒證實旅行資料。印尼外交部對於置評請求及是否曾接獲菲律賓當局聯繫，皆未立即回覆。

郭華萍因拒絕出席調查她是否與中國犯罪集團有關聯的聽證會，而遭到菲律賓參議院發布通緝令。由於菲中關係緊繃，這起案件在菲國引發全國關注。

菲律賓當局今年3月在郭華萍原本擔任市長的寧靜農業小鎮班班（Bamban）突襲搜索一間賭場，破獲詐騙犯罪行為，當局指稱犯案基地是在郭華萍持有部分產權的土地上蓋的一個設施，於是在5月對她展開調查。

菲律賓監察使公署（Office of the Ombudsman）最近已將郭華萍免除市長職務。她否認與犯罪人士有關連，並自稱是在菲律賓出生的本國公民，她還致函菲國參議院稱自己遭到誣告。

菲律賓 詐騙

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