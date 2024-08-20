中菲再爆南海海巡衝突 外交部呼籲雙方保持克制

中國海警船與菲律賓海巡署船艦19日在南海仙賓暗沙周邊海域發生碰撞，導致兩艘菲國海巡船艦受損並危及人員安全。外交部今呼籲雙方保持克制，以和平方式解決紛爭，勿使用武力，以避免加劇區域緊張情勢。

外交部指出，中國海警局自今年6月15日公布實施「海警機構行政執法程序規定」後，與菲律賓在南海對峙情勢加劇，這是繼今年6月17日中菲雙方在仁愛暗沙發生衝突以來，首度在其他鄰近島礁爆發海上碰撞。

外交部呼籲，雙方保持克制，以和平方式解決紛爭，勿使用武力，以避免加劇區域緊張情勢。外交部強調，南海航行自由攸關區域和平與穩定，受國際社會高度關切，我國反對任何片面以武力破壞或改變現狀的企圖與行動，以及在南海地區升高衝突的灰色地帶行動與軍事脅迫。

外交部進一步呼籲，相關國家維護區域和平穩定及以國際法與聯合國海洋法公約為基礎的國際海洋秩序，並表示，將持續與區域友盟及理念相近國家合作，共同維護自由及開放的印太地區。