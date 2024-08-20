快訊

馬斯克X平台賴帳！不只緯穎 這家伺服器台廠也曾吃悶虧

遊艇遇水龍捲沉沒 摩根士丹利國際董事長伉儷失蹤

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
義大利西西里島外海昨清晨發生遊艇沉沒事故，失蹤者包括摩根士丹利國際公司董事長布魯莫和他的妻子。圖／路透
義大利西西里島外海昨清晨發生遊艇沉沒事故，失蹤者包括摩根士丹利國際公司董事長布魯莫和他的妻子。圖／路透

義大利西西里島外海昨天清晨發生遊艇沉沒事故，英國保險公司Hiscox今天表示，失蹤者中包括摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫和他的妻子。

法新社報導，Hiscox集團執行長胡笙（AkiHussain）透過聲明表示：「我們對這起悲劇事件深感震驚和悲痛。」布魯莫（Jonathan Bloomer）自去年以來擔任Hiscox董事長。

「失蹤者中包括我們的董事長布魯莫和他的妻子茱蒂（Judy），他們的家人正在等待這起可怕事件的進一步消息。我們的心思意念與所有受影響的人，特別是我們的董事長伉儷，以及他們的家人同在。」

昨天清晨遊艇翻覆後有6人失蹤，當中還包括英國科技業大亨林奇（Mike Lynch），以及他的18歲女兒漢娜（Hannah）。

英國籍遊艇「貝氏號」（Bayesian）昨天破曉前停泊在距離港口約700公尺處，遭遇迷你龍捲風也就是水龍捲（waterspout）的襲擊，當時船上共有22人，其中包括10名船員。

現年70歲的布魯莫在數十年的職業生涯中，曾領導多家金融服務機構。

根據布魯莫的領英（LinkedIn）個人資料，他被形容為經驗豐富的董事會成員，曾擔任多種職務，並自2016年起接任摩根士丹利國際公司董事長。

失蹤 摩根 義大利 英國 遊艇 龍捲風

延伸閱讀

豪華遊艇遇風暴沉船釀1死 英版比爾蓋茲與女兒失蹤、妻獲救

一超級遊艇在義遭暴雨襲擊沉沒 「英國比爾蓋茲」下落不明

相關新聞

國會亂政的毀憲指南：匈牙利與波蘭民粹政黨的司法侵蝕記

民主社會的維持，賴於法治的落實，憲政秩序保障了立法、行政與司法三權分立且制衡，免於權力過度集中。在中東歐各國，民粹主義政黨掌握國會之後，多番向司法系統開刀，原因就鑑於此——而司法權被國會濫權所破壞的慘痛過程，足為民主台灣的殷鑑警告。

泰國前總理戴克辛涉犯冒犯君主罪 庭審排在1年後

泰國前總理戴克辛因涉犯冒犯君主罪遭到起訴，刑事法院昨天開庭審理此案，法官審視了證據和證人名單之後，決定將下一次的庭審排在...

英國首座垂直火箭發射場 發動機起火爆炸測試受挫

英國蘇格蘭薩克斯沃德發射場（SaxaVord Spaceport）昨天晚間進行測試時，發生火箭發動機起火爆炸事故。這座發射場去年才成為英國首座取得許可的垂直火箭發射場地。

韓政府擬提高醫生自行開業門檻 引發醫界反彈

韓國政府為強化醫生臨床實習經驗，正研擬新增「診療執照」，要求除醫生執照外還須取得診療執照，才能獨立開業；但這項政策立刻遭到醫界大力反彈。

遊艇遇水龍捲沉沒 摩根士丹利國際董事長伉儷失蹤

義大利西西里島外海昨天清晨發生遊艇沉沒事故，英國保險公司Hiscox今天表示，失蹤者中包括摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫和他的妻子。

中菲再爆南海海巡衝突 外交部呼籲雙方保持克制

中國海警船與菲律賓海巡署船艦19日在南海仙賓暗沙周邊海域發生碰撞，導致兩艘菲國海巡船艦受損並危及人員安全。外交部今呼籲雙方保持克制，以和平方式解決紛爭，勿使用武力，以避免加劇區域緊張情勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。