安樂死法案排除精神病患 加拿大政府遭控侵犯權利

由於加拿大醫療輔助死亡架構將精神疾病排除在外，加拿大2名起訴人和1個倡導團體控告政府，認為這侵犯他們的權利。

路透社報導，在特定情況下，加拿大的醫療輔助死亡是合法的，但唯一固有身體病況為精神疾病的人被排除在外。

該排除規定應於2023年初到期，但已被展延2次，最近一次將延至2027年。加拿大執政的自由黨為延期辯護，表示體制尚未準備好向僅患精神疾病的患者提供醫療協助死亡。

一些批評人士和健康專家認為，很難判定精神疾病何時已無法治癒，因此不適合納入醫療協助死亡的資格。一些殘疾權益倡導人士也表明，若將精神疾病包含在內，比起獲得使生活變得可以承受的資源或干預措施，獲得有尊嚴的死亡更加容易。

另一方面，倡導人士和一些患有嚴重精神疾病的人則稱，他們遭受的痛苦很真實、嚴重且使人衰弱，將他們排除在獲得醫療協助死亡資格之外，無疑是延長不必要的痛苦。

今天提交至法院的訴狀寫道：「沒有正當的憲法理由延長那些有（接受醫療協助死亡）資格、但因精神疾病被排除在外的加拿大人所承受的持久且無法忍受的痛苦。」

根據法律文件顯示，2名起訴人患有嚴重且無法治癒的精神疾病，若精神疾病為唯一固有病況未被排除在外，他們將符合醫療協助死亡的資格。

訴狀指出，排除精神疾病侵犯了嚴重精神病患身為加拿大人的平等權，以及生命、自由、人身安全等權利。訴狀還稱，該排除規定在一定程度上，是「基於汙名化和有偏見的刻板印象」。

加拿大衛生部長辦公室尚未回應置評請求。