印尼澳洲敲定新防衛協議 彼此軍隊可在對方國家行動
在印尼新總統準備上任之際，澳洲和印尼今天對外公布雙方將簽定新防衛協議，承諾在有爭議的亞太地區更密切合作。
法新社報導，這項協議是在印尼國防部長暨總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）訪問坎培拉時對外公布，內容包括聯合演習和雙方軍隊在對方國家進行軍事行動的條款。
普拉伯沃將於10月就任世界第3大民主國家印尼的總統，他表示，希望在遵循即將卸任總統佐科威（Joko Widodo）「大政方針」的同時，與坎培拉建立更密切的關係。
他特別指出，在農業、糧食安全和打擊國際販毒等領域，印尼需要澳洲幫助。
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，這份防衛協議預計會在未來幾天正式簽定，這是澳洲和印尼兩國有史以來談判達成的最重要協議之一。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示：「這項歷史性條約…將成為我們兩國支持彼此安全的重要支柱。」
自去年2月以來，印尼和澳洲一直在討論防衛協議。
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