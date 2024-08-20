美國菲律賓達協議 暫時安置部分阿富汗難民

菲律賓與美國政府今天表示，將允許「有限數量」的阿富汗人入境菲律賓臨時安置，等待完成美國簽證辦理。

法新社報導，美國駐馬尼拉大使館表示，兩國政府仍在討論計畫時間表。雙方稱僅有「有限數量」的阿富汗人在申請美國簽證時留在菲律賓，但未公布確切人數。

大使館發言人告訴記者，根據協議，申請人將暫時待在美方管理的設施。菲律賓外交部聲明還說，美國政府將為暫時居住在菲律賓的阿富汗人提供「必要的服務」，包括食物、住房、安全、醫療和交通。

菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose ManuelRomualdez）去年表示，約有5萬人申請簽證，其中包括曾為美國所支持的政府工作過的阿富汗人家屬。

美方去年尋求菲律賓暫時安置的消息一出後，面臨菲律賓國內基於安全等理由的反彈聲浪。