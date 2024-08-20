美批准對韓出售36架阿帕契直升機 價值35億美元
美國政府今天宣布，國務院已批准向南韓出售多達36架AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機與飛彈在內等相關設備，軍售規模價值35億美元（約新台幣1126億元）。
法新社報導，美國國防安全合作署（DefenseSecurity Cooperation Agency）發布聲明說：「這項擬議的軍售向南韓提供區域作戰和遏制敵軍的可靠戰力，將提高南韓應對當前和未來威脅的能力。」
聲明並提到，南韓「是印度-太平洋地區政治穩定和經濟發展的力量」，此次軍售將「幫助重要盟友提升安全」。
美國國務院已批准這筆對韓潛在軍售案，國防安全合作署今天向國會提供所需的通知，這項交易仍需國會批准。
根據國防安全合作署，這項軍售案的主要承包商將是波音（Boeing）與洛克希德馬丁（LockheedMartin）公司。
美方宣布軍售的同日，雙方年度「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）聯合軍演登場，預計持續至29日，有數以千計的軍事人員參與，旨在遏制擁有核武的北韓。
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