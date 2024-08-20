日本福島核災逾13年 22日將首度試取2號機燃料團塊

日本東京電力公司（東電）宣布，8月22日開始試驗性取出福島第一核電廠2號機的熔融核燃料團塊。這將是2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，首度試驗性取出核燃料團塊。

熔融核燃料團塊指的是2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的熔融核燃料團塊可能達880公噸。

熔融核燃料團塊放射線極強，無法輕易接近，因此取出燃料團塊被視為福島第一核電廠廢爐最大難關。

日本政府與東電原先規劃在2021年試驗性取出2號機組中數公克的熔融核燃料團塊，不過因為機器手臂的動作精度不足等原因，燃料團塊取出作業已三度延期。這次是否能如期進行，也成外界關注焦點。

綜合讀賣新聞及日本放送協會（NHK）報導，東電預計耗時2週，嘗試取出3公克以下的熔融核燃料團塊。

取出工具及設備經事前檢查後，日本原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）8月16日認為安全性無虞，已核准這次取出計畫。

東電昨天召開記者會宣布，8月19日起在現場進行最終確認，若沒問題的話，8月22日將著手把相關裝置放入連通圍阻體內部的管道，試驗性取出熔融核燃料團塊。

取出作業幾乎以遠端操作進行，預計要花數天時間才能讓相關設備抵達熔融核燃料團塊所堆積的圍阻體底部，加上抓取燃料團塊也需要時間，預估最快也要下週以後才能完成作業。

日本經濟新聞報導，目前仍不知道熔融核燃料團塊的硬度與詳細成分，若這次成功完成試驗性取出作業，將能分析燃料團塊，並有助於未來的廢爐。日本政府與東電過去希望能在2041年到2051年完成廢爐。