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泰國前總理戴克辛涉犯冒犯君主罪 庭審排在1年後

中央社／ 曼谷20日專電
泰國前總理戴克辛。美聯社
泰國前總理戴克辛。美聯社

泰國前總理戴克辛因涉犯冒犯君主罪遭到起訴，刑事法院昨天開庭審理此案，法官審視了證據和證人名單之後，決定將下一次的庭審排在明年7月，戴克辛的律師預估法官也會在明年做出判決。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）2015年流亡期間在韓國接受媒體訪問時，暗示樞密院支持2014年的軍事政變，導致他妹妹、時任總理盈拉（YingluckShinawatra）領導的政府被迫下台，2016年軍政府指控戴克辛的談話內容違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

戴克辛去年8月結束流亡返回泰國，泰國警方今年1月底再向檢方檢舉戴克辛涉及冒犯君主罪和電腦犯罪法（Computer Crime Act），檢方在6月18日起訴戴克辛，刑事法院的法官裁定戴克辛以50萬泰銖（約新台幣44萬元）交保，並限制出境。

戴克辛昨天再度就涉犯冒犯君主罪和電腦犯罪法出庭，曼谷郵報報導，戴克辛的律師溫亞（WinyatChartmontree）表示，法官審視了證據和證人名單之後，決定將下一次的庭審排在明年7月，他預估法院也會在明年做出判決。

戴克辛昨天出席庭審前接受泰國媒體訪問表示，他並不擔心，因為2015年他受訪時剛剛發生政變不久，「這和使用法律來加強他們的權力根基有關。」

泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）14日遭到憲法法法庭解職，戴克辛的么女、為泰黨（Pheu Thai）黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）16日剛當選為泰國總理，18日戴克辛陪同貝東塔出席在為泰黨總部舉行的泰王任命儀式。

戴克辛去年8月返泰後因為貪汙罪被判刑8年，隨後因為獲得王室特赦刑期減為1年，並在今年2月假釋出獄，戴克辛本來在8月底服刑期滿，因7月是泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的生日，泰王特赦表現良好的受刑人，戴克辛也在名單中，因此提前於18日重獲自由之身。

泰國 特赦

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