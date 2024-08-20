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日本自民黨總裁選舉9月27日投開票 選戰將為期15天

中央社／ 東京20日綜合外電報導
配合日相岸田文雄擔任執政黨自民黨總裁的任期將屆，自民黨今天決定，總裁選舉9月12日發布告示，9月27日投開票。（美聯社）
配合日相岸田文雄擔任執政黨自民黨總裁的任期將屆，自民黨今天決定，總裁選舉9月12日發布告示，9月27日投開票。（美聯社）

配合日相岸田文雄擔任執政黨自民黨總裁的任期將屆，自民黨今天決定，總裁選舉9月12日發布告示，9月27日投開票。而選戰天數將為期15天，是現行規定成立以來最長的一次選舉。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相，而岸田已決定不參選總裁選舉，代表將卸下首相職務。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨的選舉管理委員會今天召開會議決定以上日程，也代表9月12日發布告示到投開票的前1天，選戰將為期15天。這是自民黨1995年設立現行總裁選舉規定以來，選戰天數最長的一次。

日本經濟新聞報導，這次選戰也是自民黨派閥政治獻金問題爆發之後首度舉行的總裁選舉。自民黨有意藉著長達15天的選戰，恢復黨的聲勢。

關於這次自民黨總裁選舉，至今已超過10人透露有意參選，預料將陷入「混戰」。

前經濟安全保障大臣小林鷹之昨天已經正式宣布參選。前環境大臣小泉進次郎當天也向自民黨幹部透露有意參選。自民黨前幹事長石破茂、數位大臣河野太郎分別預計在這週及下週宣布投入選戰。

然而，要成為總裁候選人必須獲得20名自民黨籍國會議員的推薦。報導分析，由於目前的「混戰情勢」，要達到推薦門檻的難度上升，且爭取支持的「爭奪戰」預料持續到發布告示當天。

根據自民黨總裁選舉的規定，舉行投票日的12天前發布告示。上一次2021年的總裁選舉選戰天數為12天，近期最長的選戰天數為2018年總裁選舉，為期13天。

報導分析，自民黨此次的總裁選舉，不僅要決定「黨的代表人」，也將聚焦是否能挽回因「政治與金錢」而失去的日本國民信賴。拉長選戰天數能增加街頭演說、辯論會等機會，向外界展現改革態度與自民黨內人才豐富等。

關於競選的方式，自民黨的方向是推動一場不花費資金的總裁選舉，已有提案禁止各陣營在競選期開始前，也就是9月12日發布告示前，向黨員郵寄傳單或宣傳手冊，或透過電話聯絡。

自民黨過去在派閥支持下的候選人，往往憑藉雄厚資金的優勢，能更有利地展開競選活動。有呼聲要求增加黨主辦的辯論會次數，以及透過加強黨媒介紹候選人等方式，以營造不受資金影響的參選環境。

自民黨總裁選舉9月落幕後，預料將召開臨時國會，選出新首相。

岸田文雄 日本經濟 自民黨

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