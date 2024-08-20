委內瑞拉總統選舉衝突 可能掀新一波移民潮

委內瑞拉國家選舉委員會日前宣布總統馬杜洛以52%得票率連任，卻遲遲未提交投票記錄，不僅民眾質疑選舉不公上街抗議，也引發國際社會譴責。外界擔心選舉結果的衝突會激起新一輪委內瑞拉移民潮。

根據聯合國難民署（UNHCR）和委內瑞拉難民移民區域機構間協調平台（R4V）的數據，過去10年至少有770萬人逃離委內瑞拉，其中650萬人生活在拉丁美洲和加勒比海地區。

據委內瑞拉諮詢公司ORC估計，如果目前的政治危機沒有隨著馬杜洛的下台而得到解決，未來6個月內將有500萬人逃離委內瑞拉。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，智利總統波里奇（Gabriel Boric）政府呼籲為來自委內瑞拉的新一輪移民潮做好準備，並向拉丁美洲其他國家提出接收委內瑞拉移民「配額」的定義，類似歐洲國家在面對近期逃離俄羅斯入侵的烏克蘭難民危機制定的移民管理辦法。

國際移民組織（IOM）美洲區域主任貝爾特蘭（Diego Beltrand）表示，委內瑞拉移民為拉美地區帶來人道主義、經濟和社會挑戰，為應對這一挑戰，拉美國家政府需要協調努力，為來自委內瑞拉的數百萬難民和移民提供即時援助、保護和融入社會的機會。

根據R4V的數據，哥倫比亞是接收委內瑞拉移民最多的國家，達285萬人。其次是秘魯150萬人；巴西56.8萬人；智利50萬人。

墨西哥和中美洲國家也受到數百萬委內瑞拉人通過其領土前往美國的影響。根據美國海關和邊境保護局的報告，僅2023年就有33萬4914名委內瑞拉人被拘留，主要在南部邊境。

雖然美國總統拜登（Joe Biden）政府批准針對委內瑞拉人的措施，包括核發人道主義許可證和臨時保護身份（TPS）以方便發放工作許可證，以及封鎖邊境限制非正規移民進入美國，2023年10月至今年6月期間，仍有26萬2739名委內瑞拉人被拘留。

拉丁美洲華盛頓辦事處（WOLA）主任桑多華（Carolina Sandoval）指出，在委內瑞拉人口大規模離開的情況下，受影響最大的實際上是委內瑞拉本身，因為該國正在失去人口紅利和經濟活動人口中非常重要的一部分，基本人力資本喪失對國家整體利益釀成嚴重傷害。