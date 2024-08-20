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NHK電台陸籍播音員稱釣魚台屬中國 日本民眾群情激憤

中央社／ 東京20日專電
日本放送協會（NHK）電台所委託社外機構的一名40多歲中國籍男性播音員昨天脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，引發日本民眾群情激憤。圖為釣魚台列嶼。路透
日本放送協會（NHK）電台所委託社外機構的一名40多歲中國籍男性播音員昨天脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，引發日本民眾群情激憤。圖為釣魚台列嶼。路透

日本放送協會（NHK）電台所委託社外機構的一名40多歲中國籍男性播音員昨天脫稿稱：「釣魚島是中國的領土」，引發日本民眾群情激憤。

中華民國固有領土釣魚台列嶼當中最大島嶼釣魚台，中國稱為釣魚島；日本稱為是尖閣列島當中的魚釣島，中國、日本聲稱是「固有領土」。

NHK表示，昨天下午1時（台灣時間中午12時）許，NHK短波電台的國際廣播第2放送播報中文新聞，被一名與NHK有簽委託約的社外機構的中國籍男性播音員在播放有關靖國神社遭人用中文塗鴉的報導後，脫稿播出「釣魚島是中國領土」的言論。

NHK透過這家相關機構向該中國籍男子提出嚴正抗議。該機構打算與該男解約。

NHK致歉說：「播放了與新聞無關的發言，是不適當的，深感抱歉。」NHK還表示，今後將採取防範措施，考慮以預錄的方式播放。

日媒報導指出，這名中國籍男子自2002年起在NHK電台播放將日文稿翻譯成中文稿的播音工作。NHK還不清楚昨天脫稿演出的意圖為何。

此事引起許多日本民眾強烈反彈。經濟評論家門倉貴史在網路上留言表示，NHK電台國際廣播是因應國家（政府）請託播放，2023年度預算案當中，政府支付9.6億日圓（約新台幣2.1億元），NHK電台進行國際廣播的內容與政府見解完全相反的話，等於是拿人民納稅錢做有損國家利益的事。

有網友寫道：「在這個時機點，（這名中國籍播音員）會做出這樣的發言，不像是個人做的判斷。會不會是那一國考慮在台灣有事（兩岸衝突）前，要占領尖閣諸島。」

還有網友說，此事損及國家利益，有必要把NHK會長（董事長）稻葉延雄召喚到眾議院總務委員會向人民做說明。不是NHK發道歉聲明就能了事的。另有人表示，NHK會長應透過廣播向全體日本國民謝罪。

有網友表示，不僅是當事人，NHK高層、主管、監督NHK的政府單位等所有相關人士都應適用最重的處罰。如果此事件發生在中國的話，一定引發大整肅。NHK這次如果用大事化小的方式因應的話，今後這種手法的犯罪勢必更變本加厲。

針對NHK的致歉內容，有網友氣憤難抑地說，有關領土的事是大問題，但NHK的道歉內容聽起來像是小問題。還有網友痛批，付收訊費給NHK，如果NHK是做賣國行為集團的話，要認真考慮解約，不付收訊費。

NHK 中共 日本 釣魚台

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