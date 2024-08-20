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近22年首次 德艦下月可能穿越台海

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

路透十九日報導，德國海軍少將舒茲接受電話訪問時說，有兩艘德國軍艦等待柏林命令，以決定九月是否穿越台海。這將是德國海軍近廿二年來首次。

由巡防艦巴登符騰堡邦號及補給艦法蘭克福號組成的這支特遣隊指揮官舒茲指稱，目前尚未敲定行經台海，天候將是一項考量因素。這兩艘德艦預定廿日訪問東京，也將停靠南韓與菲律賓。

舒茲提到，「我們在（台海）這裡（航行時）會展示旗幟，以展現我們和夥伴及友人站在一起、我們對基於規則的秩序、和平解決領土衝突，以及航道的自由安全承諾」。

舒茲還說，若這兩艘德艦在他指揮下通過台海，他沒打算採取任何特殊的安全措施。他稱德艦航行台海就是「正常通過」。但他仍預料，任何通過台海的動作將被中國大陸海軍、可能還有其海警或海上民兵伴航與密切監視，這是（北京的）常見做法。

台海 德國 海軍

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