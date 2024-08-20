搶頭香…青壯派小林鷹之 參選自民黨黨魁

四十九歲的日本前經濟安保大臣小林鷹之十九日宣布角逐下任自民黨總裁，成為首相岸田文雄十四日表明放棄連任黨魁後，正式參選該職位的第一人。首度挑戰黨魁選舉的他表示，自民黨有必要重生。

岸田上周宣布棄選後，據日媒報導，可望的角逐者至少已達十一人。他二○二一年九月當選黨魁，三年任期至九月屆滿。由於自民黨目前掌握國會兩院多數席次，其黨魁通常會在國會舉行的首相指名選舉獲指名為首相。

小林在國會召開記者會說，「我鄭重宣布參加總裁選舉」。這是自二○○九年當時四十六歲的河野太郎及西村康稔以來，自民黨黨魁選舉隔十五年再有四十幾歲參選人。

對自民黨因爆發黨內派系政治獻金募款餐券申報不實和中飽私囊醜聞而重創支持度，小林提到要舉行「去派閥」的黨魁選舉，絕不向原本的派系尋求任何支持。

共廿四位參、眾議員到場，其中僅一人共當選五次，新科國會議員共九人，凸顯支持小林的以作為該黨中堅力量的年輕議員為主；派系以已解散的前安倍派成員最多。他本人則四度當選眾議員，派系是已解散的前二階派。

在外交戰略上，小林的政見是使日本成為全球南方國家與歐美間的橋梁，透過加強國際秩序，以日本獨到的方法引領世界。小林畢業於東京大學法學部，一九九九年成為財務省前身的大藏省公務員；二○一二年首次當選他老家千葉縣選區的眾議員。

自民黨擬九月十二日公告這次黨魁選舉日程，九月廿七日進行投、開票。共同社最新民調結果則顯示，前防衛大臣石破茂（百分之廿五點三）和前環境大臣小泉進次郎（百分之十九點六）分居前兩名。石破最快廿二日正式宣布參選。