快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡政策轉彎 點頭補助失業

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
新加坡政策大轉彎，宣布將為國民提供失業補助、住房與職訓津貼。 （新華社）
新加坡政策大轉彎，宣布將為國民提供失業補助、住房與職訓津貼。 （新華社）

新加坡政策大轉彎，宣布將為國民提供失業補助、住房與職訓津貼，以及強制性產假等新福利，一改長期以來不願意提供失業補助的態度，希望藉此拉攏民心。

5月15日才就任新加坡總理、成為星國第四代領袖的黃循財18日發表其首次「國慶群眾大會演說」，長110分鐘的內容涉及國內外廣泛議題，在內政方面，他宣布政府將為非自願失業勞工提供總額最高6,000星元（約台幣148,620元）、最長為期六個月的臨時失業救濟。

黃循財說：「我們看到其他國家中產階級落後時會發生什麼事。中產階級維持不住，社會開始分崩離析。」此舉標示新加坡政策的一大轉變。

當局長期以來一直拒絕福利國家的構想，擔心此類計畫會鼓勵國民選擇領取福利而非工作，但當局基本上仍鼓勵就業，不鼓勵不勞而獲，規定符合資格的個人仍必須積極尋找新工作，並達到每月活動的積分目標，以領取補助。黃循財也提出每月高達3,000星元的職訓津貼、為低收入戶提供更多公共住房補助，及自2025年4月開始會有強制性產假。

新加坡管理大學法律系教授陳慶文說，黃循財的潛台詞是「這是個人人都能茁壯成長的社會」，而這是在維護人民行動黨政府的聲譽。

新加坡明年11月將舉行大選，人民行動黨正面臨大考驗。策略性商業顧問公司BowerGroupAsia的董事總經理妮迪亞‧饒（音譯）表示：「對於黃循財來說，重要的是確保民眾覺得他們關心的問題獲得解決，他們可以信任黃循財和他的團隊，在此艱難時刻有最好的施政。」

黃循財並提及面臨的地緣政治問題，重申中美日益激化的競爭，可能影響到東南亞國家，「我們正在高度不確定性的環境下書寫下新加坡的新篇章」，身為完全仰賴貿易與穩定全球環境的小國，「我們勢必將受影響」。

失業 新加坡 黃循財

延伸閱讀

新加坡環球影城全新「小小兵專區」開幕時間曝！設施與3D模擬圖搶先看

張清芳不瞞了！相約10月重磅喜訊「人生最美時刻」

星總理：美中競爭已成新加坡最大地緣隱憂

星總理黃循財首次國慶群眾大會演說 示警美中地緣政治競爭加劇影響

相關新聞

新加坡政策轉彎 點頭補助失業

新加坡政策大轉彎，宣布將為國民提供失業補助、住房與職訓津貼，以及強制性產假等新福利，一改長期以來不願意提供失業補助的態度...

搶頭香…青壯派小林鷹之 參選自民黨黨魁

四十九歲的日本前經濟安保大臣小林鷹之十九日宣布角逐下任自民黨總裁，成為首相岸田文雄十四日表明放棄連任黨魁後，正式參選該職...

近22年首次 德艦下月可能穿越台海

路透十九日報導，德國海軍少將舒茲接受電話訪問時說，有兩艘德國軍艦等待柏林命令，以決定九月是否穿越台海。這將是德國海軍近廿...

南韓出口競爭力下滑 成長率慘輸台灣和大陸

過去十年來，南韓出口成長率明顯落後台灣和中國大陸，凸顯東亞地區的出口貿易板塊，正在逐漸挪移。

佐科威10月卸任前內閣改組 分析指多為繼任者人馬

10月將卸任的印尼總統佐科威今天內閣改組，任命3名新部長、1名副部長及3名機構負責人。分析指出，「新部長是準總統普拉伯沃...

印度外交部：總理莫迪本週將訪問基輔

印度外交部今天宣布，總理莫迪（Narendra Modi）將訪問烏克蘭。數週前，莫迪訪問傳統盟友俄羅斯，並擁抱俄國總統蒲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。