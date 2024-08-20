新加坡政策轉彎 點頭補助失業

新加坡政策大轉彎，宣布將為國民提供失業補助、住房與職訓津貼，以及強制性產假等新福利，一改長期以來不願意提供失業補助的態度，希望藉此拉攏民心。

5月15日才就任新加坡總理、成為星國第四代領袖的黃循財18日發表其首次「國慶群眾大會演說」，長110分鐘的內容涉及國內外廣泛議題，在內政方面，他宣布政府將為非自願失業勞工提供總額最高6,000星元（約台幣148,620元）、最長為期六個月的臨時失業救濟。

黃循財說：「我們看到其他國家中產階級落後時會發生什麼事。中產階級維持不住，社會開始分崩離析。」此舉標示新加坡政策的一大轉變。

當局長期以來一直拒絕福利國家的構想，擔心此類計畫會鼓勵國民選擇領取福利而非工作，但當局基本上仍鼓勵就業，不鼓勵不勞而獲，規定符合資格的個人仍必須積極尋找新工作，並達到每月活動的積分目標，以領取補助。黃循財也提出每月高達3,000星元的職訓津貼、為低收入戶提供更多公共住房補助，及自2025年4月開始會有強制性產假。

新加坡管理大學法律系教授陳慶文說，黃循財的潛台詞是「這是個人人都能茁壯成長的社會」，而這是在維護人民行動黨政府的聲譽。

新加坡明年11月將舉行大選，人民行動黨正面臨大考驗。策略性商業顧問公司BowerGroupAsia的董事總經理妮迪亞‧饒（音譯）表示：「對於黃循財來說，重要的是確保民眾覺得他們關心的問題獲得解決，他們可以信任黃循財和他的團隊，在此艱難時刻有最好的施政。」

黃循財並提及面臨的地緣政治問題，重申中美日益激化的競爭，可能影響到東南亞國家，「我們正在高度不確定性的環境下書寫下新加坡的新篇章」，身為完全仰賴貿易與穩定全球環境的小國，「我們勢必將受影響」。