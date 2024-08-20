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沙烏地前官員指王儲曾偽造國王簽名 發動葉門戰爭

中央社／ 杜拜19日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯前情報官員賈布里今天在一篇訪談中指稱，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼偽造父王簽名頒布命令、開啟沙烏地與葉門叛軍「青年運動」戰爭，這場仗打了多年仍僵持不下。

美聯社報導，針對賈布里（Saad al-Jabri）在英國廣播公司（BBC）訪問中的說詞，沙烏地阿拉伯並未立即回應置評請求。賈布里在訪談中並未提供相關證據，沙烏地過去也已稱他是「信譽掃地的前官員」。

賈布里目前流亡加拿大，他與沙烏地阿拉伯多年來爭執不斷，他有2名子女遭到囚禁，他稱當局這麼做是為了誘使他回國。

穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）如今是沙烏地阿拉伯實際領導人，經常代替現年88歲的國王沙爾曼（King Salman）與各國政要會面。他的行事作風獨斷，尤其在他2015年剛開始掌權時，當時也是葉門內戰初期；這番作風後來擴大為更廣泛打壓任何被視為可能對他統治構成威脅的異議人士或勢力。

賈布里在訪談中說，一名與沙烏地內政部有關係的「可信、可靠」官員向他證實，穆罕默德．沙爾曼代替國王簽署了宣戰的王室命令。

他告訴BBC：「我們驚訝出現一份王室命令允許地面干預。他（王儲）在王室命令上偽造他爸爸的簽名，（當時）國王的心智能力正在惡化。」

賈布里在美國的一名律師並未立即回應美聯社的置評請求。

葉門政府當時在時任沙烏地國防部長的穆罕默德．沙爾曼承諾戰爭會迅速結束下，與伊朗支持的「青年運動」（Houthi）開戰。結果這場仗已打了將近10年，造成15萬多人死亡，並釀成世界最嚴重的人道災難之一，增添數萬名死者。

不僅如此，自從去年10月以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）開戰以來，青年運動也屢次對航行紅海的商船進行攻擊，導致這條航運線被打亂，並使得美國海軍進行二戰以來面臨過最激烈的戰鬥。

賈布里曾替沙烏地前王儲穆罕默德．納衣夫（Mohammed bin Nayef）效力。2001年美國發生911攻擊事件後，在沙國境內打擊蓋達組織（al-Qaida）好戰分子的行動中，納衣夫是受到美國信任的緊密友人。但沙爾曼國王在2017年將王儲換成自己的兒子穆罕默德，此後納衣夫據信一直遭到軟禁。

賈布里已在美國聯邦法院對穆罕默德．沙爾曼提告，指控對方在他逃亡海外後仍試圖殺了他。他在這次受訪也重申，這位沙烏地王儲曾考慮用一只來自俄羅斯的有毒戒指暗殺前國王阿布杜拉（KingAbdullah）。

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